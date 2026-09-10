Mondial de basketball en fauteuil roulant : le Maroc battu par le Canada pour ses débuts

Le Maroc a commencé son parcours au Championnat du monde de basketball en fauteuil roulant par une défaite face au pays hôte. La sélection masculine marocaine s’est inclinée 74-51 devant le Canada, mercredi à Ottawa, pour son premier match dans le groupe D.

Après leur sacre continental obtenu en avril dernier à Luanda, les joueurs marocains abordaient cette compétition mondiale avec l’ambition de mesurer leur progression face aux meilleures nations de la discipline. Le rendez-vous canadien constitue en effet une nouvelle étape pour une équipe qui s’est imposée comme l’une des références africaines du basketball en fauteuil roulant.

Le Maroc devra rapidement rebondir. Son prochain rendez-vous est programmé le 12 septembre contre l’Allemagne, un match qui pourrait peser lourd dans la suite de son parcours au sein du groupe D. L’Iran, initialement présent dans cette poule avec le Canada et l’Allemagne, a finalement déclaré forfait.

Cette participation intervient quelques mois seulement après la victoire marocaine à la Coupe d’Afrique disputée à Luanda. Ce titre continental avait permis à la sélection de décrocher son billet pour le Mondial et confirmé les progrès réalisés par le basketball en fauteuil roulant au Maroc.

La compétition organisée par la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF) réunit 28 sélections nationales, dont 16 équipes masculines et 12 équipes féminines. Les Championnats du monde se poursuivront jusqu’au 19 septembre à Ottawa, avec les phases finales destinées à désigner les nouveaux champions du monde.

Pour le Maroc, l’enjeu dépasse donc le seul résultat de cette première rencontre. Après avoir dominé la scène africaine, la sélection dispose désormais d’une occasion de se confronter durablement au très haut niveau international et de mesurer l’écart qui la sépare encore des grandes nations mondiales de la discipline.