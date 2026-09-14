Casablanca devient le nouveau point d’appui de RINA pour conquérir le marché africain

Le groupe italien RINA renforce sa présence au Maroc avec une implantation qui dépasse le seul marché national. En créant RINA Morocco SARL à Casablanca, le groupe se dote de sa première structure de droit marocain et entend faire du Royaume un relais de développement pour ses activités en Afrique.

Cette nouvelle entité arrive alors que le Maroc multiplie les projets dans des secteurs nécessitant des compétences techniques et des standards internationaux élevés. RINA cible notamment l’hydrogène vert, les infrastructures, les ports, la mobilité, la logistique et l’industrie, autant de domaines appelés à connaître d’importants investissements dans les prochaines années.

Le choix de Casablanca répond à la position stratégique de la métropole. À la croisée des échanges entre l’Europe et l’Afrique, la ville offre au groupe italien un environnement favorable pour accompagner les donneurs d’ordre marocains, mais aussi les investisseurs internationaux engagés dans des projets au Royaume.

RINA dispose d’une expertise couvrant plusieurs métiers complémentaires, notamment l’ingénierie, la certification, l’inspection, le conseil technique et la classification maritime. Une combinaison particulièrement adaptée aux grands projets industriels et énergétiques en cours de développement au Maroc.

L’hydrogène vert constitue notamment un axe de croissance important. Le développement de cette filière implique des besoins en matière d’ingénierie, de contrôle, de certification et d’accompagnement technique, des domaines dans lesquels le groupe italien souhaite renforcer son positionnement local.

Le secteur portuaire représente également un marché stratégique. Avec l’expansion de ses infrastructures logistiques et portuaires, notamment autour de Tanger Med et de Nador West Med, le Maroc développe des plateformes destinées à renforcer son rôle dans les échanges internationaux.

L’industrie offre un autre potentiel important. Les secteurs automobile, aéronautique, énergétique et manufacturier évoluent vers des chaînes de production plus complexes et davantage intégrées, créant une demande croissante pour les services d’expertise, d’inspection et de certification.

L’installation de RINA à Casablanca traduit ainsi une volonté de se rapprocher directement des acteurs économiques présents au Maroc. Mais l’enjeu est également régional : à travers sa stratégie « RINA for Africa », le groupe compte utiliser cette implantation comme une base pour accélérer son développement sur le continent.