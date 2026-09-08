Taha Majni, nouveau pari marocain de Crystal Palace

À seulement 18 ans, Taha Majni franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le défenseur marocain quitte l’Union Touarga pour rejoindre l’académie de Crystal Palace, une arrivée officialisée par le club anglais de Premier League.

Cette signature marque un passage important pour le football marocain. Majni devient en effet le premier joueur à rejoindre directement un club de Premier League depuis la Botola Pro marocaine, ouvrant une nouvelle voie aux jeunes talents issus du championnat national.

Formé au sein de l’Union Touarga, le jeune défenseur avait intégré progressivement le groupe professionnel avant de connaître ses débuts avec l’équipe première en juin 2025. Il avait alors participé à la demi-finale de l’Excellence Cup face au Wydad Fès, remportée par son équipe.

Majni a ensuite accumulé de l’expérience au plus haut niveau national. Il compte 17 apparitions avec l’équipe première de l’UTS, dont 15 lors de la dernière saison, avec 13 titularisations. Sa polyvalence constitue l’un de ses principaux atouts : il peut évoluer dans l’axe de la défense comme au poste d’arrière droit.

Son parcours international a également accéléré son exposition. Majni faisait partie de la sélection marocaine U-20 sacrée championne du monde au Chili l’année dernière. À 17 ans seulement, il avait intégré une équipe qui a notamment éliminé le Brésil, l’Espagne, la France et l’Argentine durant son parcours vers le titre mondial.

Ses performances lui ont ensuite ouvert les portes de la sélection U-23. Il compte deux apparitions avec cette équipe, obtenues en mars, dont une titularisation lors du match nul 2-2 contre la Côte d’Ivoire.

À Crystal Palace, Majni poursuivra son développement avec l’équipe U-21 entraînée par Darren Powell. Il pourra notamment se mesurer à des adversaires dans le cadre de la Premier League 2, de la Premier League International Cup et de l’EFL Trophy.

Le club londonien mise ainsi sur un joueur encore en phase de développement, mais déjà doté d’une expérience professionnelle et internationale significative pour son âge. Son profil technique, associé à des qualités physiques et à sa capacité à occuper plusieurs positions défensives, a convaincu les responsables de l’académie.

Taha Majni affiche de son côté une ambition claire pour cette nouvelle aventure anglaise. Son arrivée à Crystal Palace constitue désormais une nouvelle étape dans un parcours qui pourrait l’amener, à terme, vers le football professionnel anglais de haut niveau.