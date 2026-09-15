BOA et Mastercard accélèrent l’accompagnement des entrepreneurs marocains

Bank of Africa et Mastercard lancent la deuxième édition d’« Elevator Pitch by BANK OF AFRICA », un programme destiné à repérer et accompagner de nouveaux talents entrepreneuriaux au Maroc.

Après une première édition ayant attiré plus de 250 candidatures, le dispositif revient avec l’ambition d’élargir son audience et de faire émerger davantage de projets à fort potentiel. Les candidatures pourront notamment concerner la Tech, l’e-commerce, l’éducation, la Cleantech et l’économie durable.

Le principe reste simple : convaincre en une minute. Les porteurs de projets marocains devront présenter leur idée dans une courte vidéo réalisée avec un smartphone.

Les candidatures seront ouvertes du 21 septembre au 1er novembre. Les participants devront remplir un formulaire en ligne et joindre leur présentation vidéo.

À l’issue de cette première sélection, dix projets seront retenus pour bénéficier d’un accompagnement intensif. Les finalistes devront ensuite présenter leur projet devant un jury composé de spécialistes de l’entrepreneuriat.

Trois lauréats seront choisis par le jury. Un quatrième projet sera désigné par le public à travers un vote organisé sur les réseaux sociaux.

Les gagnants pourront obtenir jusqu’à 100.000 dirhams afin d’accélérer le développement de leur activité.

Le programme ne se limite toutefois pas à une compétition entre porteurs de projets. Les candidats retenus bénéficieront d’un parcours destiné à renforcer leurs compétences et à améliorer la structuration de leurs entreprises.

L’accompagnement prévoit notamment des formations consacrées au business model et au business plan. Les participants seront également coachés sur leur prise de parole, le storytelling et les techniques de présentation devant un jury ou des investisseurs.

Un tournage vidéo professionnel est également prévu pour mettre davantage en valeur les projets sélectionnés.

Les entrepreneurs bénéficieront par ailleurs d’une visibilité à travers les canaux de communication de Bank of Africa. Le programme doit aussi leur permettre de développer leur réseau grâce à des rencontres avec des experts, des entrepreneurs et des conseillers spécialisés.

Cette deuxième édition s’inscrit dans la dynamique nationale de soutien à l’entrepreneuriat et dans les engagements liés à la Charte TPE. Elle vise notamment à renforcer l’accompagnement des entrepreneurs et des très petites entreprises.

Pour Bank of Africa et Mastercard, l’enjeu est désormais de passer d’une logique de détection à une véritable dynamique d’accélération. L’objectif est de donner aux projets prometteurs les outils nécessaires pour transformer une idée en activité structurée et durable.

Avec cette nouvelle édition, le programme entend ainsi élargir la mobilisation de l’écosystème entrepreneurial marocain et offrir davantage de visibilité aux jeunes projets susceptibles de contribuer à l’innovation et à la création de valeur au Maroc.