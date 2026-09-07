Le Maroc prépare son premier parc éolien offshore au large d’Essaouira

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans le développement de l’éolien en mer. Au large d’Essaouira, les premières études destinées à déterminer la faisabilité d’un vaste parc offshore viennent officiellement de démarrer, avec un potentiel pouvant atteindre 1 000 MW.

Le cabinet norvégien Offshore Wind Consultants (OWC), filiale d’ABL Group, a été sélectionné par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour conduire cette étude. Le marché, signé le 3 septembre, s’étalera sur deux ans et bénéficie d’un financement du Fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP). Son budget initial s’élève à deux millions d’euros hors taxes, avec la possibilité de mobiliser un million supplémentaire.

Au Maroc, le dossier est porté par Masen, qui accompagne ainsi la préparation d’un projet appelé à ouvrir un nouveau chapitre dans la stratégie énergétique nationale. L’éolien offshore présente en effet un intérêt particulier pour un pays qui cherche à accroître la part des énergies renouvelables tout en renforçant ses capacités de production électrique.

L’étude devra toutefois répondre à plusieurs questions avant qu’une décision d’investissement puisse être envisagée. Le choix définitif de la zone, les caractéristiques techniques des futures installations, les conditions de construction en mer, les besoins des infrastructures portuaires et le raccordement au réseau électrique feront partie des principaux paramètres analysés.

Une campagne de mesure des vents doit également permettre de déterminer avec davantage de précision le potentiel énergétique de la zone d’Essaouira. Les consultants devront parallèlement examiner les coûts d’investissement et d’exploitation ainsi que les conséquences environnementales et sociales du projet.

Le choix d’Essaouira repose notamment sur les conditions naturelles de la façade atlantique. Selon les éléments présentés par la BEI, la région bénéficie d’un important potentiel éolien et de profondeurs marines relativement faibles. Cette configuration pourrait permettre de privilégier des éoliennes installées sur des fondations fixes, une solution généralement moins coûteuse que les technologies flottantes.

L’un des principaux obstacles ne se trouve cependant pas en mer. Le Maroc doit encore compléter son cadre réglementaire consacré spécifiquement à l’éolien offshore. Les procédures d’autorisation et les modalités d’éventuels appels d’offres doivent notamment être clarifiées. L’étude devra donc également contribuer à identifier les conditions juridiques nécessaires au développement du futur parc.

Le projet s’inscrit dans une coopération engagée depuis plusieurs années entre le Maroc et ses partenaires européens. En septembre 2022, la BEI et Masen avaient conclu un accord accompagné d’une subvention de deux millions d’euros pour étudier le potentiel de l’éolien maritime sur la côte atlantique marocaine.

Depuis, les ambitions ont changé d’échelle. Initialement envisagé comme un projet pilote, le programme s’est progressivement orienté vers un projet pouvant atteindre 1 000 MW et intégré au Partenariat bleu de l’Union pour la Méditerranée. Un démarrage des travaux est actuellement envisagé à l’horizon 2029, sous réserve des résultats des études et des décisions qui suivront.

Pour OWC, le travail mobilisera plusieurs expertises. Les sociétés françaises Phenixa et Sofeco, filiales du groupe Ginger, ainsi que Gaïa Terre Bleue et l’ingénieriste marocain Novec participeront aux différentes composantes de l’étude. Les équipes d’OWC en France, au Royaume-Uni et en Allemagne seront également associées, avec l’appui des compétences maritimes et portuaires d’ABL Group.

Avant de voir apparaître les premières turbines au large d’Essaouira, le Maroc devra donc franchir plusieurs étapes techniques, financières, environnementales et réglementaires. L’étude lancée cette semaine constitue précisément le passage obligé pour déterminer si le potentiel identifié peut se transformer en véritable infrastructure énergétique.