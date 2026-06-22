VivaTech 2026 : le Québec séduit l’Europe

Le Québec a marqué les esprits lors de l’édition 2026 de VivaTech, le plus grand rendez-vous européen consacré à l’innovation et aux nouvelles technologies. Pour la première fois, l’écosystème technologique québécois disposait d’un espace entièrement dédié à Paris, illustrant sa volonté de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Portée par Québec Tech et plusieurs partenaires institutionnels, la délégation a réuni près d’une centaine d’entreprises, dont plus de 70 startups exposantes. Cette participation record a permis de concrétiser plusieurs accords stratégiques avec des acteurs européens dans des secteurs allant de l’intelligence artificielle à la transition énergétique, en passant par les technologies médicales et les solutions numériques.

L’événement a également mis en lumière le dynamisme de plusieurs jeunes pousses québécoises. Certaines ont décroché des distinctions internationales tandis que d’autres ont annoncé leur implantation en France ou signé des partenariats destinés à accélérer leur développement sur le marché européen.

Parmi les annonces marquantes figurent plusieurs projets dans les domaines de la santé numérique, de l’efficacité énergétique et de la gestion intelligente des infrastructures. Des collaborations universitaires ont également été officialisées afin de renforcer les échanges en matière de recherche et d’innovation entre le Québec et la France.

Cette présence renforcée à Paris s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître les exportations technologiques québécoises et à attirer de nouveaux investisseurs. Les entreprises participantes ont bénéficié d’un espace conçu comme une véritable plateforme d’affaires destinée à favoriser les rencontres avec des groupes industriels, des fonds d’investissement et des partenaires institutionnels européens.

L’intelligence artificielle, les technologies propres, la fintech et les solutions industrielles innovantes ont particulièrement retenu l’attention des visiteurs et des investisseurs présents à VivaTech. Plusieurs startups québécoises ont ainsi profité de l’événement pour présenter leurs innovations devant un public international composé de décideurs, de chercheurs et d’entrepreneurs.

Au-delà des contrats et partenariats annoncés, cette participation traduit l’ambition du Québec de s’imposer comme un acteur incontournable de l’innovation mondiale. Dans un contexte de concurrence internationale accrue pour attirer les talents et les investissements technologiques, la province canadienne mise sur son expertise, son écosystème entrepreneurial et sa capacité d’innovation pour renforcer son influence sur la scène numérique.

Cette édition 2026 marque ainsi une étape importante dans la stratégie internationale du secteur technologique québécois, qui entend poursuivre son expansion en Europe et multiplier les collaborations avec les principaux pôles mondiaux de l’innovation.