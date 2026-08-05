CAN féminine 2026 : les Lionnes visent leur revanche contre l’Afrique du Sud

Le Maroc disputera un quart de finale à fort enjeu samedi au stade Moulay El Hassan de Rabat, où les Lionnes de l’Atlas retrouveront l’Afrique du Sud dans la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026. Au-delà d’une place dans le dernier carré, cette rencontre ravive le souvenir de la finale perdue face aux Sud-Africaines lors de l’édition 2022.

La sélection dirigée par Jorge Vilda aborde ce rendez-vous avec confiance après avoir dominé le groupe A. Les Marocaines ont ouvert leur campagne par un succès convaincant contre le Kenya avant de battre l’Algérie. Un match nul face au Sénégal lors de la troisième journée leur a ensuite permis de conserver la première place avec un total de sept points.

L’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, s’est qualifiée en terminant deuxième du groupe B. Les Banyana Banyana ont connu un début de tournoi difficile avec une défaite contre la Tanzanie, avant de partager les points avec la Côte d’Ivoire puis de décrocher leur billet pour les quarts grâce à une victoire face au Burkina Faso.

Cette affiche promet un duel intense entre deux des meilleures sélections du continent. Pour les Lionnes de l’Atlas, l’objectif est aussi de prendre leur revanche après la finale de 2022, perdue à domicile face à cette même équipe sud-africaine.

Le Maroc pourra compter sur l’expérience de joueuses comme Ghizlane Chebbak, Ibtissam Jraidi, Sanaa Mssoudy et Fatima Tagnaout. L’équipe s’appuie également sur une défense particulièrement solide, qui n’a toujours pas concédé le moindre but depuis le début de la compétition.