Samsung mise sur l’intelligence artificielle pour réinventer l’expérience télévisuelle

L’intelligence artificielle s’impose désormais comme le principal moteur d’innovation dans l’univers des téléviseurs. En dévoilant sa gamme mondiale 2026, Samsung entend franchir une nouvelle étape en transformant l’écran du salon en véritable assistant intelligent capable d’accompagner les utilisateurs bien au-delà du simple divertissement.

Le constructeur sud-coréen, qui domine le marché mondial des téléviseurs depuis vingt ans, déploie cette année une stratégie centrée sur l’IA à travers l’ensemble de ses modèles 4K et supérieurs. L’objectif est de personnaliser l’expérience de chaque utilisateur grâce à une plateforme qui combine plusieurs technologies d’intelligence artificielle et outils conversationnels.

La nouvelle génération de téléviseurs Samsung est conçue pour comprendre les habitudes de visionnage, suggérer des contenus adaptés et faciliter la navigation. Les fonctionnalités intégrées permettent également d’optimiser automatiquement l’image et le son selon le type de programme diffusé, qu’il s’agisse d’un film, d’un événement sportif ou d’un jeu vidéo.

Cette évolution reflète une tendance mondiale où les fabricants cherchent à enrichir les usages des téléviseurs connectés. Les écrans deviennent progressivement des centres multimédias capables d’interagir avec d’autres services numériques et de s’intégrer dans les écosystèmes domestiques intelligents.

Sur le segment premium, Samsung renforce son offre avec de nouveaux modèles de très grande taille. Certains écrans atteignent désormais 115 pouces et bénéficient de technologies avancées destinées à améliorer la précision des couleurs, la luminosité et le confort visuel. L’intelligence artificielle intervient notamment dans le traitement des images afin d’optimiser chaque scène en temps réel.

La gamme OLED évolue également avec des améliorations destinées aux amateurs de cinéma et aux joueurs. Les nouveaux modèles proposent des noirs plus profonds, une meilleure gestion des reflets et des performances accrues pour le gaming, un marché en pleine croissance qui représente un levier stratégique pour l’industrie des téléviseurs.

Samsung poursuit par ailleurs le développement de son concept de téléviseur décoratif avec The Frame. Disponible dans des dimensions plus importantes, cette gamme permet d’afficher des milliers d’œuvres d’art lorsqu’elle n’est pas utilisée pour regarder des contenus vidéo. Une approche qui séduit de plus en plus de consommateurs souhaitant intégrer la technologie de manière discrète dans leur intérieur.

Les modèles Neo QLED et Mini LED profitent eux aussi de nouvelles capacités d’analyse en temps réel. Les algorithmes améliorent le contraste, la fluidité des mouvements et la qualité des images, notamment lors des retransmissions sportives ou des sessions de jeu à haute fréquence.

Au-delà de l’image, Samsung élargit également son univers audio avec de nouvelles enceintes connectées conçues pour offrir une immersion renforcée. Ces produits s’intègrent dans un écosystème où téléviseurs, appareils mobiles et objets connectés communiquent de manière fluide.

La stratégie du groupe repose également sur le développement de sa plateforme de streaming gratuite Samsung TV Plus, dont l’audience continue de progresser à l’échelle internationale. Accessible sans abonnement sur plusieurs catégories d’appareils de la marque, ce service constitue un élément clé de l’écosystème numérique que Samsung construit autour de ses écrans.

Pour le marché marocain, l’arrivée de ces nouvelles générations de téléviseurs illustre l’accélération de l’adoption des technologies d’intelligence artificielle dans l’électronique grand public. Les consommateurs recherchent désormais des équipements capables d’offrir une expérience personnalisée, connectée et adaptée à leurs usages quotidiens, faisant de l’IA un critère de choix de plus en plus déterminant.