Le Canada veut renforcer son partenariat stratégique avec le Maroc

Le Canada confirme sa volonté d’approfondir ses relations avec le Maroc en misant sur une coopération renforcée dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la sécurité, du développement durable et des enjeux internationaux. Ottawa considère désormais le Royaume comme un partenaire stratégique, aussi bien sur le plan bilatéral que dans son approche du continent africain.

Cette orientation a été réaffirmée par le ministère canadien des Affaires étrangères, qui souligne son intention de maintenir un dialogue régulier et constructif avec les autorités marocaines afin de développer des projets communs profitant aux deux pays.

La nouvelle dynamique entre Rabat et Ottawa s’inscrit dans le prolongement de la position annoncée par le Canada en avril 2026 sur la question du Sahara. Les autorités canadiennes estiment que le plan d’autonomie présenté par le Maroc constitue une base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable, conformément au processus des Nations unies.

Au-delà du dossier diplomatique, Ottawa met en avant la solidité des liens humains et économiques qui unissent les deux pays. La présence d’une importante communauté marocaine au Canada contribue au développement des échanges, tandis que plusieurs entreprises canadiennes poursuivent leurs investissements dans des secteurs clés comme les mines, l’aérospatiale, l’agriculture, les technologies de l’information et les technologies propres.

Le gouvernement canadien indique qu’il continuera d’accompagner ces entreprises grâce à son réseau de délégués commerciaux, tout en encourageant la création de nouveaux partenariats économiques susceptibles de générer des investissements et des opportunités d’affaires des deux côtés de l’Atlantique.

Les deux pays souhaitent également renforcer leur coopération dans des domaines tels que l’égalité des genres, l’inclusion financière, la transition climatique et le développement durable. Ottawa estime que les complémentarités entre les économies marocaine et canadienne offrent un potentiel important pour développer de nouveaux projets communs.

Le Maroc occupe également une place de choix dans la Stratégie canadienne pour l’Afrique. Le Royaume est considéré comme un partenaire privilégié en raison de sa position géographique, de son réseau de relations avec les pays africains et de son implication dans les organisations régionales et continentales.

La coopération sécuritaire continue elle aussi de se développer. Les autorités canadiennes mettent en avant les échanges entre la Gendarmerie royale du Canada, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), notamment dans la lutte contre les menaces transnationales et le partage d’expertise.

Sur le plan judiciaire, le Canada rappelle qu’en l’absence de traité bilatéral d’extradition ou d’entraide judiciaire, les deux pays coopèrent à travers plusieurs conventions internationales couvrant notamment la criminalité organisée, la corruption, le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité. Les mécanismes prévus par Interpol permettent également de faciliter les échanges d’informations entre les services compétents.

Cette convergence diplomatique, économique et sécuritaire confirme le renforcement progressif des relations entre Rabat et Ottawa. Le Canada affiche sa volonté d’élargir ce partenariat stratégique avec le Maroc, considéré comme un acteur incontournable en Afrique et un partenaire de premier plan dans plusieurs dossiers régionaux et internationaux.