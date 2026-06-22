Le caftan marocain s’invite dans un musée européen

Le patrimoine marocain continue de gagner en visibilité sur la scène internationale. À Belgrade, le Musée d’Art Africain accueille désormais dans ses collections permanentes un caftan marocain, symbole d’un savoir-faire ancestral qui traverse les générations et les frontières.

Cette intégration intervient dans le cadre d’une cérémonie organisée dans la capitale serbe à l’occasion des célébrations du Durbar Day. Le vêtement traditionnel a été offert grâce à une initiative menée par une famille marocaine, en partenariat avec l’Association d’amitié serbo-marocaine et avec l’appui de l’ambassade du Maroc en Serbie.

À travers cette donation, les visiteurs du musée pourront découvrir l’un des éléments les plus emblématiques de l’identité culturelle marocaine. Véritable œuvre d’art textile, le caftan reflète la richesse des traditions artisanales du Royaume, mêlant broderies raffinées, techniques de confection ancestrales et influences culturelles multiples.

L’événement s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion du patrimoine marocain à l’étranger. Ces dernières années, le caftan a multiplié les apparitions lors de manifestations internationales, défilés de mode et expositions culturelles, contribuant à renforcer l’image du Maroc comme terre de créativité et d’excellence artisanale.

Lors de la cérémonie, les participants ont également assisté à un défilé mettant en valeur plusieurs modèles de caftans marocains. Cette présentation a permis au public serbe de découvrir la diversité des styles, des couleurs et des ornements qui caractérisent cet habit traditionnel devenu un véritable ambassadeur culturel du Royaume.

Cette reconnaissance internationale intervient quelques mois après l’inscription du caftan marocain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Une distinction qui consacre la valeur historique et culturelle d’un vêtement profondément ancré dans la mémoire collective marocaine.

Au-delà de sa dimension esthétique, le caftan porte également un message de dialogue entre les cultures. Sa présence dans un musée européen témoigne de l’intérêt croissant pour le patrimoine marocain et participe au renforcement des échanges culturels entre le Maroc et la Serbie.