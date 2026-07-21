Rabat réunit les marines africaines autour des enjeux de sécurité maritime

Rabat accueille du 20 au 24 juillet le Sommet des Forces Maritimes Africaines (AMFS 2026), un rendez-vous international consacré à la sécurité en mer et à la coopération entre les marines du continent. Organisé conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, l’événement rassemble des responsables militaires et civils venus d’Afrique et de plusieurs pays partenaires.

Le sommet est organisé par la Marine Royale, en collaboration avec le Commandement de la Composante des Forces Navales des États-Unis en Europe et en Afrique (NAVAF) ainsi que le Commandement des Forces des Marines des États-Unis en Europe et en Afrique (MARFORAF). Cette rencontre vise à renforcer le dialogue stratégique et à développer la coopération face aux défis croissants liés à la sécurité maritime.

Les travaux sont structurés autour de trois priorités : la sécurité des espaces maritimes, le renforcement de la coopération régionale et l’intégration des nouvelles technologies dans les opérations navales. Les discussions portent sur les moyens d’améliorer la coordination entre les pays africains tout en favorisant le partage d’expertise avec leurs partenaires internationaux.

Outre les délégations africaines, le sommet réunit des représentants du Maroc, des États-Unis, de l’Arabie saoudite, du Brésil, de la République de Corée, des Émirats arabes unis, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Jordanie, de Malte, de la Norvège, d’Oman, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Singapour et de la Türkiye.

La cérémonie d’ouverture a été coprésidée par le Contre-Amiral Mohamed Tahin, Inspecteur de la Marine Royale, et le Colonel-Major Abdellah Athmani, Chef du 2ᵉ Bureau de l’État-major Général des Forces Armées Royales. La délégation américaine était représentée notamment par Ben Ziff, Chargé d’Affaires de l’ambassade des États-Unis à Rabat, l’Amiral George Wikoff, Commandant du NAVAF, et le Général de division Daniel L. Shipley, Commandant du MARFORAF.

Le programme comprend plusieurs conférences animées par des experts marocains et internationaux. Parmi les sujets abordés figurent l’Initiative Royale Atlantique, la coopération en hydrographie, l’océanographie, la cartographie maritime, les nouvelles normes de l’Organisation hydrographique internationale, ainsi que la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Les participants échangent également sur le développement des capacités de surveillance du domaine maritime et sur les mécanismes destinés à améliorer la sécurité des routes maritimes, un enjeu stratégique pour le commerce international et la stabilité régionale.

En parallèle des travaux, une exposition dédiée à la sécurité maritime est organisée à Rabat. Elle réunit plusieurs institutions marocaines, dont la Gendarmerie Royale, la Marine Royale, le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime, la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, la Direction Nationale de la Météorologie, l’Agence Nationale des Ports, l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture, l’Institut National de Recherche Halieutique, le Centre National de Coordination et de Sauvetage Maritime, ainsi que les complexes portuaires de Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique.