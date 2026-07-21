Curtiss-Wright choisit le Maroc pour sa première implantation en Afrique

Le groupe américain Curtiss-Wright Corporation franchit une étape stratégique en annonçant son implantation au Maroc. L’accord, signé lors du Farnborough International Airshow 2026, prévoit le lancement des activités de sa division Curtiss-Wright Surface Technologies (CWST), spécialisée dans les procédés de traitement de surface destinés à l’industrie aéronautique.

Le futur site sera installé dans la région du Grand Casablanca afin de fournir des services industriels aux nombreux équipementiers aéronautiques déjà présents au Maroc. Cette implantation répond à une demande croissante en procédés spécialisés, essentiels à la fabrication et à la maintenance de composants aéronautiques de haute précision.

Avec ce nouvel investissement, Curtiss-Wright réalise sa toute première implantation sur le continent africain. L’entreprise entend utiliser le Maroc comme point d’ancrage régional avant d’envisager un développement vers d’autres marchés africains.

Le projet permettra de renforcer les capacités industrielles locales dans des technologies à forte valeur ajoutée. Il contribuera également à accroître le niveau d’intégration de la filière aéronautique marocaine, tout en consolidant la compétitivité des industriels installés dans le Royaume.

Selon les responsables de Curtiss-Wright, le Maroc s’est imposé comme une destination naturelle grâce à la maturité de son écosystème industriel, à la qualité de ses infrastructures et à la présence d’un nombre croissant de grands acteurs mondiaux du secteur aéronautique.

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) estime que cette nouvelle implantation confirme l’évolution du Maroc vers des activités industrielles de plus en plus sophistiquées. L’arrivée d’un spécialiste international des procédés spéciaux témoigne également de l’augmentation des volumes de pièces aéronautiques critiques fabriquées localement.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés ces dernières années par de grands groupes internationaux. Les nouveaux programmes industriels développés au Maroc créent désormais un besoin local pour des traitements de surface avancés, ouvrant la voie à l’installation de fournisseurs spécialisés comme Curtiss-Wright.

Fondée en 1929, Curtiss-Wright Corporation est l’héritière des pionniers de l’aviation Glenn Curtiss et des frères Wright. Basée en Caroline du Nord, l’entreprise est aujourd’hui présente dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie et de l’industrie. En 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards de dollars et employait plus de 8.900 collaborateurs à travers le monde.

L’annonce intervient alors que le pavillon marocain au Salon de Farnborough multiplie les rencontres avec les grands industriels internationaux. Le Royaume y met en avant son offre industrielle afin d’attirer de nouveaux investissements dans les domaines de l’aéronautique, du spatial et de la défense.

En deux décennies, le Maroc a profondément transformé son industrie aéronautique. Le secteur rassemble désormais plus de 155 entreprises, génère plus de 3 milliards de dollars d’exportations par an, emploie plus de 25.000 personnes et affiche un taux d’intégration locale de 42 %. Cette progression continue renforce la position du Royaume parmi les plateformes industrielles les plus attractives pour les grands programmes aéronautiques internationaux.