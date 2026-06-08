Un chef d’origine marocaine sacré révélation gastronomique au Québec

La gastronomie québécoise compte une nouvelle étoile montante. Samy Benabed, chef d’origine marocaine installé à Trois-Rivières, vient d’être désigné Jeune Chef Québec 2026 par le Guide Michelin, une distinction qui confirme son ascension fulgurante dans l’univers de la haute cuisine.

Cette reconnaissance récompense un parcours atypique. Loin des trajectoires classiques des grandes écoles culinaires, le jeune chef a construit sa réputation au fil de ses expériences en cuisine, privilégiant l’apprentissage sur le terrain. Une démarche qui lui a permis de développer une identité culinaire singulière, inspirée des paysages, des saisons et des produits du Québec.

Né dans une famille marocaine installée au Canada, Samy Benabed revendique l’influence déterminante de ses parents dans son parcours. Malgré des ressources modestes, ces derniers ont toujours encouragé leurs enfants à suivre leurs aspirations, offrant un soutien constant qui a contribué à façonner son ambition professionnelle.

Aujourd’hui, le chef se distingue par une cuisine profondément ancrée dans le terroir nordique. Légumes locaux, herbes sauvages, champignons forestiers et produits de saison occupent une place centrale dans ses créations. Les contraintes climatiques du Québec l’ont également poussé à développer des techniques de conservation qui lui permettent de prolonger les saveurs estivales durant les longs mois d’hiver.

Son approche séduit autant les critiques que les clients. Les expériences culinaires qu’il propose reposent sur l’émotion et le souvenir, avec des plats conçus pour faire ressurgir des sensations parfois enfouies depuis l’enfance. Une philosophie qui contribue à son succès grandissant auprès du public.

Avant de trouver sa voie derrière les fourneaux, Samy Benabed a pourtant exploré plusieurs horizons académiques. Sciences, langues, sport-études puis philosophie ont jalonné son parcours avant qu’il ne décide de se consacrer pleinement à la restauration. C’est au contact des cuisines professionnelles que sa passion pour la gastronomie s’est véritablement affirmée.

Cette distinction décernée par le Guide Michelin confirme l’émergence d’une nouvelle génération de talents issus de la diaspora marocaine qui s’illustrent sur les plus grandes scènes gastronomiques internationales. Pour Samy Benabed, cette récompense marque une étape importante, mais ne semble pas freiner sa curiosité. En parallèle de la cuisine, le jeune chef poursuit également des projets artistiques, porté par une volonté constante d’explorer de nouveaux univers créatifs.