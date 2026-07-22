Le Maroc mise sur sa jeunesse de la diaspora avec « Morocco with Purpose »

Le Maroc poursuit sa stratégie de rapprochement avec les jeunes Marocains résidant à l’étranger à travers la cinquième édition du programme « Morocco with Purpose ». Cette initiative, portée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, réunit cette année plus de 60 participants venus de différents pays pour découvrir le Royaume sous un angle culturel, historique et citoyen.

Le lancement officiel s’est déroulé en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, et du ministre Mohamed Mehdi Bensaid. Pendant deux semaines, les participants suivent un parcours mêlant formations, ateliers interactifs et visites de terrain afin de renforcer leur connaissance du Maroc et de ses enjeux.

Le programme accorde une place importante au patrimoine national, à l’histoire du Royaume et à la question nationale. À travers ces échanges, les jeunes sont invités à mieux comprendre les fondements de l’identité marocaine et les grandes étapes qui ont marqué son évolution.

L’immersion se poursuit par des visites dans plusieurs villes et sites historiques du pays. Ces découvertes permettent aux participants d’explorer la richesse du patrimoine marocain, la diversité de ses traditions et la pluralité de ses expressions culturelles.

Au-delà de la dimension culturelle, « Morocco with Purpose » ambitionne de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes Marocains du monde à leur pays d’origine. Le programme favorise la transmission de la mémoire collective et encourage les échanges entre les participants afin de consolider les liens avec le Royaume.

Les organisateurs souhaitent également faire de ces jeunes des ambassadeurs du Maroc dans leurs pays de résidence. Les connaissances acquises au cours de cette expérience doivent leur permettre de mieux valoriser l’image du Royaume, de promouvoir son patrimoine et de contribuer à faire connaître ses priorités auprès de leurs communautés.