Le Maroc et le Kazakhstan accélèrent leur partenariat économique

Le Maroc et le Kazakhstan souhaitent franchir une nouvelle étape dans leurs relations économiques en misant sur des échanges commerciaux plus directs et un renforcement des investissements. Cette ambition a été réaffirmée lors d’une rencontre à Rabat entre le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le vice-ministre kazakh des Affaires étrangères, Alibek Kuantyrov.

Les discussions ont mis en avant la volonté des deux pays de développer un partenariat plus équilibré, fondé sur la complémentarité de leurs économies. Le Kazakhstan considère le Maroc comme un partenaire stratégique et entend faciliter l’accès de ses entreprises au marché marocain tout en ouvrant davantage son propre marché aux produits du Royaume.

L’un des principaux objectifs affichés est la mise en place d’échanges commerciaux sans intermédiaires. Astana souhaite importer directement des produits marocains afin de simplifier les circuits commerciaux et d’améliorer leur compétitivité sur le marché kazakh.

Dans le même temps, le Kazakhstan ambitionne d’accroître ses exportations vers le Maroc. Les céréales, le blé, les produits manufacturés ainsi que plusieurs matières premières figurent parmi les secteurs identifiés pour renforcer les flux commerciaux entre les deux pays.

Pour le Maroc, cette coopération représente également une opportunité de diversifier ses sources d’approvisionnement. Les autorités marocaines s’intéressent notamment aux ressources énergétiques et agricoles du Kazakhstan, notamment le gaz, les céréales et les viandes, afin de consolider la sécurité alimentaire nationale et de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Les deux délégations ont également insisté sur la nécessité de réduire le déséquilibre de la balance commerciale. L’objectif est d’identifier de nouveaux secteurs porteurs, capables de stimuler les exportations des deux côtés et de favoriser une coopération industrielle plus étroite.

La première commission mixte maroco-kazakhe devrait constituer un levier important pour concrétiser ces ambitions. Cette instance aura pour mission de structurer les projets communs, de faciliter les investissements et de renforcer les échanges de compétences entre les entreprises des deux pays.

Le rapprochement entre les communautés d’affaires figure aussi parmi les priorités évoquées lors de cette rencontre. Les deux gouvernements souhaitent encourager les partenariats entre opérateurs économiques afin de faire émerger de nouvelles opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs stratégiques.

Au-delà de l’économie, Rabat et Astana ont souligné leur volonté de poursuivre leur coopération diplomatique, marquée par une convergence de positions sur plusieurs dossiers internationaux.