Le Maroc renforce son soutien aux MRE avant l’affluence estivale de 2026

À l’approche de l’opération Marhaba 2026, les autorités marocaines multiplient les initiatives pour améliorer l’accueil des Marocains résidant à l’étranger et renforcer leur contribution au développement économique du Royaume. Entre allègements douaniers, simplification administrative et accompagnement des investisseurs, le dispositif annoncé cette année marque une nouvelle étape dans la stratégie de rapprochement avec la diaspora marocaine.

Chaque été, des millions de Marocains du monde rejoignent le pays pour les vacances, faisant de l’opération Marhaba l’un des plus importants mouvements de voyageurs de la région méditerranéenne. Pour accompagner cette dynamique, l’Administration des douanes et impôts indirects a décidé d’élargir plusieurs avantages destinés à faciliter les démarches des MRE dès leur arrivée sur le territoire national.

Parmi les mesures les plus attendues figure l’augmentation du plafond de la franchise douanière accordée aux personnes qui choisissent de rentrer définitivement au Maroc. Désormais fixé à 40.000 dirhams, contre 30.000 dirhams auparavant, ce seuil permet aux bénéficiaires d’importer davantage d’effets personnels et de biens non destinés à une activité commerciale. Cette évolution intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix observée au cours des dernières années et répond à une demande régulièrement exprimée par les membres de la diaspora.

L’administration a également introduit davantage de souplesse pour les formalités liées aux véhicules immatriculés sous certificat provisoire. Les démarches pourront désormais être réalisées par un mandataire disposant d’une procuration, une mesure destinée à réduire les contraintes rencontrées par certaines familles lors de leurs déplacements vers le Maroc.

Au-delà de la période estivale, Rabat cherche aussi à consolider le rôle économique de sa communauté établie à l’étranger. Les transferts financiers des MRE constituent l’une des principales sources de devises du pays et représentent un levier majeur pour soutenir l’investissement, la consommation et l’activité économique. Dans cette perspective, une cellule spécialisée a été mise en place afin d’accompagner les porteurs de projets confrontés à des questions douanières ou administratives.

Cette structure a pour mission d’orienter les investisseurs, de faciliter leurs démarches et de favoriser la concrétisation de projets dans différents secteurs d’activité. L’objectif affiché est de transformer davantage l’attachement de la diaspora au Maroc en opportunités économiques créatrices de valeur et d’emplois.

L’ensemble des nouvelles dispositions est désormais regroupé dans le guide « Marocains du Monde 2026 », publié par les services douaniers. Ce document rassemble les procédures, avantages et mécanismes d’accompagnement disponibles pour les MRE, qu’il s’agisse de leurs séjours, de leurs opérations d’importation ou de leurs projets d’investissement.