Mondial 2026 : le Maroc retient son souffle pour Abde Ezzalzouli

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la sélection marocaine est confrontée à une inquiétude de taille. Abdessamad Ez Abde pourrait manquer les premiers rendez-vous du tournoi après une blessure survenue lors du match de préparation face à la Norvège.

L’ailier des Lions de l’Atlas a quitté la pelouse à la mi-temps de la rencontre disputée dans le New Jersey après avoir ressenti une douleur au genou droit. Si les examens médicaux doivent encore préciser la nature exacte de la blessure, les premières évaluations évoquent une atteinte du ligament interne susceptible de nécessiter plusieurs semaines de repos.

Cette situation intervient au pire moment pour la sélection nationale. À moins d’une semaine du choc face au Brésil, premier adversaire du Maroc dans le groupe C, l’incertitude autour de l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe complique les derniers réglages du sélectionneur Mohamed Ouahbi.

Depuis plusieurs mois, Ez Abde s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du dispositif marocain. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son aptitude à créer des différences dans les espaces font de lui une pièce importante de l’animation offensive des Lions de l’Atlas. Une absence prolongée obligerait le staff technique à revoir certains équilibres avant le début de la compétition.

La rencontre contre la Norvège a également suscité des interrogations concernant l’état physique d’autres cadres de l’équipe. Noussair Mazraoui a lui aussi quitté le terrain prématurément après un choc à l’épaule. Les premiers retours se veulent toutefois rassurants pour le défenseur, dont la participation au match contre le Brésil ne semble pas remise en cause.

Au-delà du résultat nul obtenu face aux Scandinaves, ce dernier match de préparation a surtout rappelé l’importance de la gestion physique à l’approche d’un tournoi aussi exigeant que la Coupe du monde. Avec un calendrier dense et une concurrence relevée dès la phase de groupes, chaque absence peut peser lourd dans les ambitions d’une sélection.

Le staff médical marocain suit désormais de près l’évolution de l’état de santé d’Ez Abde. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si l’ailier pourra participer au lancement de la campagne mondiale des Lions de l’Atlas ou s’il devra patienter avant de retrouver ses coéquipiers sur les terrains nord-américains.