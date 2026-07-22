BMCI mise sur la formation interne avec le programme Passerelles

La BMCI poursuit sa stratégie de développement des talents en célébrant la réussite de la première promotion de son programme « Passerelles », conçu pour accompagner l’évolution des compétences de ses collaborateurs. Organisée à Casablanca, la cérémonie de remise des certificats marque une nouvelle étape dans la politique de formation de la banque.

Développé en partenariat avec le Groupe ISCAE, ce parcours certifiant s’inscrit dans une démarche de reskilling et d’upskilling. Son objectif est de permettre aux collaborateurs d’acquérir de nouvelles compétences et de se préparer aux évolutions des métiers bancaires dans un environnement en constante transformation.

Depuis son lancement, le programme a suscité un intérêt important au sein de la BMCI. Les deux éditions ont enregistré 104 candidatures. Au total, 20 collaborateurs ont suivi cette formation intensive de cinq mois, élaborée pour répondre aux besoins de développement des compétences identifiés par l’établissement.

La banque annonce un taux de réussite de 100 % pour cette première promotion. L’ensemble des participants a obtenu sa certification, illustrant à la fois leur engagement et la qualité de l’accompagnement pédagogique proposé tout au long du parcours.

À travers cette initiative, la BMCI entend favoriser la mobilité interne en offrant à ses équipes de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle. Le programme vise également à renforcer l’adéquation entre les compétences des collaborateurs et les exigences des métiers de demain.

Pour Othmane Arhmir, Directeur des Ressources Humaines de la BMCI, le développement des compétences constitue un axe stratégique pour l’établissement. Il souligne que le programme Passerelles reflète la volonté de la banque d’investir durablement dans ses talents, de soutenir leur progression de carrière et de les préparer aux transformations du secteur bancaire au Maroc.