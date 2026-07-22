NAV CANADA réduit fortement les retards aériens pendant la Coupe du monde

NAV CANADA affiche une amélioration marquée de ses performances opérationnelles durant l’été 2026. L’organisme canadien de gestion de la navigation aérienne annonce une baisse de 91 % des retards qui lui sont attribuables dans les principaux aéroports du pays, notamment pendant la période de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Entre le 1er mai et le 7 juillet, les aéroports internationaux de Toronto Pearson, Montréal-Trudeau, Calgary et Vancouver ont enregistré une nette diminution des perturbations liées aux services de navigation aérienne. La part des vols concernés est passée de 1,72 % en 2025 à seulement 0,15 % cette année, permettant à 99,85 % des vols réguliers d’être opérés sans restriction imputable à NAV CANADA.

Cette performance intervient alors que le Canada accueillait 13 rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à Toronto et Vancouver. Malgré les restrictions temporaires de l’espace aérien mises en place pour des raisons de sécurité, aucune mesure de gestion du trafic attribuable à NAV CANADA n’a été appliquée durant les journées de match dans ces deux villes.

L’organisme souligne que cette amélioration ne s’explique pas par une baisse du trafic aérien. Les volumes de vols sont restés globalement stables dans les principaux aéroports, tandis que certaines plateformes, comme Toronto Pearson, ont même enregistré une progression de leur activité. Parallèlement, les données d’Aireon montrent une hausse d’environ 11 % du trafic aérien dans la région d’information de vol de Montréal par rapport à juin 2025.

Pour atteindre ces résultats, NAV CANADA a renforcé ses effectifs, maintenu en activité des contrôleurs aériens retraités, optimisé les horaires durant la saison estivale et accéléré le déploiement de nouvelles technologies de gestion des arrivées dans ses centres de contrôle régionaux. Depuis 2023, plus de 600 professionnels des services de la circulation aérienne ont obtenu leur licence, contribuant au renforcement des capacités opérationnelles.