Radisson Hotel Group automatise l’alignement des tarifs avec l’IA

Radisson Hotel Group franchit une nouvelle étape dans sa stratégie numérique avec le lancement de Price Match, une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui ajuste automatiquement les tarifs des chambres lorsqu’un prix public inférieur est détecté sur une plateforme de réservation tierce. Disponible dans les hôtels du groupe au Maroc comme à l’international, cette innovation vise à renforcer l’attractivité de la réservation directe.

Contrairement aux garanties classiques du meilleur prix, qui imposent aux voyageurs de remplir un formulaire, d’envoyer des captures d’écran et d’attendre une validation, Price Match effectue l’ensemble du processus de manière automatique. Le système analyse en temps réel les tarifs affichés sur les principales plateformes de réservation et applique immédiatement un alignement lorsque toutes les conditions d’éligibilité sont réunies.

Cette technologie compare notamment les dates de séjour, le type de chambre et les conditions de réservation afin de vérifier que les offres sont strictement comparables. Si ces critères sont respectés, le tarif proposé sur RadissonHotels.com est automatiquement ajusté, permettant au client de finaliser sa réservation directement auprès du groupe sans démarche supplémentaire.

L’initiative intervient dans un contexte particulièrement favorable au secteur touristique marocain. Après avoir accueilli près de 19,8 millions de visiteurs en 2025, le Maroc poursuit sa montée en puissance comme destination internationale. Cette évolution s’accompagne d’attentes croissantes des voyageurs, qui recherchent davantage de transparence sur les prix ainsi qu’une expérience de réservation rapide et fluide.

Pour les voyageurs marocains, les Marocains résidant à l’étranger et les visiteurs internationaux préparant un séjour dans le Royaume, cette fonctionnalité limite les écarts de prix entre les différents canaux de distribution et réduit le temps consacré à comparer les offres disponibles en ligne.

Le déploiement de Price Match accompagne également les ambitions de développement de Radisson Hotel Group au Maroc. Le groupe hôtelier prévoit d’étendre son réseau afin d’atteindre un portefeuille de 30 établissements dans le Royaume d’ici 2030, renforçant ainsi sa présence sur un marché considéré comme stratégique.

« Les voyageurs d’aujourd’hui attendent rapidité, simplicité et confiance au moment de réserver », explique Gianni Di Fede, directeur commercial mondial de Radisson Hotel Group. Selon lui, l’automatisation de l’alignement tarifaire permet d’offrir une expérience plus transparente tout en renforçant la valeur de la réservation directe pour les clients et les partenaires hôteliers.

La solution couvre déjà un large éventail de plateformes internationales de réservation, parmi lesquelles Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Priceline, Trip.com et MakeMyTrip. Lorsqu’un tarif public inférieur est identifié sur l’une de ces plateformes ou via un comparateur comme Google Hotels, le système vérifie automatiquement sa conformité avant d’appliquer l’alignement sur le site officiel de Radisson Hotel Group.