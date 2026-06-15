Tibu Africa renforce les passerelles entre le Maroc et l’Amérique du Nord grâce au sport

Alors que le Canada, les États-Unis et le Mexique accueillent actuellement la Coupe du monde 2026 et que le Maroc poursuit sa préparation en vue du Mondial 2030, Tibu Africa entend placer la jeunesse au cœur de l’héritage de ces grands rendez-vous sportifs internationaux.

À Casablanca, l’organisation a réuni des représentants diplomatiques du Canada, des États-Unis et du Mexique, ainsi que des responsables marocains du secteur de l’éducation et du sport, afin d’échanger sur les opportunités que peuvent offrir les Coupes du monde en matière de développement humain, d’inclusion sociale et d’employabilité des jeunes.

La rencontre s’est tenue à l’École de la Deuxième Chance Nouvelle Génération orientée vers les métiers du sport. Les participants ont partagé une vision commune : faire du sport un levier durable de transformation sociale capable de générer des opportunités bien au-delà des terrains de football.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des partenariats développés ces dernières années entre Tibu Africa et plusieurs institutions nord-américaines. Ces collaborations ont permis le déploiement de programmes consacrés à l’éducation, au leadership, à l’autonomisation des jeunes et à l’insertion socio-économique par le sport.

Les représentants diplomatiques présents ont réaffirmé leur engagement à renforcer cette coopération à travers de nouveaux projets communs. Parmi les initiatives envisagées figure notamment la caravane « Power of Football », destinée à promouvoir les valeurs du sport tout en créant des opportunités concrètes de formation et d’accompagnement pour les jeunes.

Pour Mohamed Amine Zariat, l’enjeu principal des grandes compétitions internationales réside dans leur capacité à générer un impact durable sur les populations. Selon lui, les véritables héritages se construisent à travers les compétences développées, la confiance acquise et les perspectives offertes aux nouvelles générations.

À travers cette démarche, Tibu Africa ambitionne de renforcer les passerelles entre l’Afrique et l’Amérique du Nord en s’appuyant sur le sport comme vecteur de coopération, de dialogue et de développement. L’organisation souhaite ainsi contribuer à faire des Coupes du monde 2026 et 2030 des moteurs de progrès social capables de laisser une empreinte durable auprès de la jeunesse marocaine et internationale.