L’arrondissement d’Anjou mobilise ses équipes après une intrusion informatique

L’arrondissement d’Anjou, à Montréal, fait face aux conséquences d’une intrusion informatique ayant perturbé une partie de ses systèmes numériques. Les autorités municipales assurent toutefois que les principaux services destinés à la population restent accessibles, tandis qu’une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incident.

Détectée la semaine dernière, l’intrusion a affecté plusieurs outils informatiques, y compris certains services de téléphonie. Dès l’identification du problème, les équipes techniques ont déployé des mesures de sécurité afin de limiter les impacts, protéger les infrastructures numériques et maintenir la continuité des services essentiels.

Malgré ces perturbations, les citoyens continuent d’accéder aux services municipaux dans les points d’accueil habituels. Seule la gestion des demandes et des paiements de permis a été temporairement transférée au Bureau Accès Montréal d’Anjou, situé sur le boulevard Louis-H.-La Fontaine, le temps de rétablir les systèmes concernés.

L’administration invite également les usagers à utiliser provisoirement une adresse électronique dédiée pour leurs échanges avec l’arrondissement. Le service municipal 311 demeure, quant à lui, pleinement opérationnel pour répondre aux demandes d’information et orienter les citoyens.

Afin d’établir les circonstances exactes de l’incident, une société spécialisée en cybersécurité a été mandatée pour mener une analyse approfondie. Cette investigation est conduite en collaboration avec les équipes informatiques de la Ville de Montréal, mobilisées pour restaurer les systèmes dans les meilleurs délais et renforcer les dispositifs de protection.

Parallèlement, une plainte officielle a été déposée auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui pourra intervenir si l’enquête met en évidence des activités criminelles liées à cette intrusion.

Les autorités ont indiqué qu’aucune information supplémentaire ne sera communiquée tant que les investigations ne seront pas terminées. Cette approche vise à garantir la fiabilité des informations rendues publiques tout en évitant de compromettre le déroulement de l’enquête.

Cet incident rappelle que les collectivités territoriales figurent parmi les cibles privilégiées des cyberattaques, en raison des nombreuses données qu’elles gèrent et de l’importance de leurs services numériques. Face à la multiplication des menaces, les administrations publiques renforcent progressivement leurs investissements dans la cybersécurité afin de mieux protéger leurs infrastructures et d’assurer la continuité des services aux citoyens.