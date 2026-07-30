Maroc-Algérie féminin : heure, chaîne pour suivre le match en direct

Le stade Moulay El Hassan de Rabat accueille ce jeudi 30 juillet l’une des affiches les plus attendues de la phase de groupes de la CAN féminine Maroc 2026. Les Lionnes de l’Atlas affrontent l’Algérie avec l’objectif de conserver la tête du groupe A et de faire un pas important vers les quarts de finale.

Les deux sélections abordent cette rencontre en pleine confiance après avoir remporté leur premier match. Le Maroc s’est largement imposé face au Kenya sur le score de 4-0, tandis que l’Algérie a dominé le Sénégal (2-0). Grâce à une meilleure différence de buts, les Marocaines occupent provisoirement la première place de leur groupe.

À la veille de cette confrontation, le sélectionneur Jorge Vilda a souligné l’importance de ce rendez-vous dans la course à la qualification. Le technicien espagnol s’attend à une opposition intense face à une équipe algérienne solide, tout en affichant sa confiance envers ses joueuses, emmenées par Ghizlane Chebbak, pour décrocher une deuxième victoire consécutive.

Une victoire permettrait aux Lionnes de l’Atlas de prendre une option sérieuse sur la qualification avant la dernière journée de la phase de groupes. L’enjeu dépasse également le classement, puisque ce derby entre voisins suscite une forte attente auprès des supporters marocains.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00 (heure marocaine) ce jeudi 30 juillet au stade Moulay El Hassan de Rabat.

Les téléspectateurs pourront suivre le match en direct sur beIN Sports HD 6, la plateforme TOD ainsi que sur Arryadia TNT, diffuseur national de la compétition au Maroc.