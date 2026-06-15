Arsenal accélère pour recruter Ayyoub Bouaddi

Le mercato estival pourrait être marqué par l’un des plus gros transferts impliquant un joueur marocain. Courtisé par plusieurs géants européens, Ayyoub Bouaddi figure désormais parmi les priorités d’Arsenal FC, qui souhaite renforcer son milieu de terrain avec l’un des talents les plus prometteurs du football européen.

À seulement 18 ans, le joueur du LOSC Lille attire l’attention des plus grandes formations du continent grâce à sa maturité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu du terrain. Face à cet intérêt croissant, les dirigeants lillois n’entendent toutefois pas faciliter son départ.

Selon plusieurs informations relayées en France et en Angleterre, Lille aurait fixé le prix de sa pépite à près de 80 millions d’euros. Une valorisation qui témoigne de l’importance prise par Bouaddi au sein du projet sportif nordiste ainsi que du potentiel que lui prêtent les recruteurs européens.

Arsenal apparaît aujourd’hui comme l’un des candidats les plus déterminés. Le club londonien, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, suit le joueur depuis de nombreux mois. Les premiers échanges avec son entourage auraient été engagés dès 2025, bien avant l’ouverture officielle du marché des transferts.

L’entraîneur Mikel Arteta verrait en Bouaddi un profil capable d’apporter davantage de créativité, de maîtrise technique et de projection au sein de son entrejeu. Les responsables des Gunners comptent également sur leurs bonnes relations avec Lille pour tenter d’avancer dans les discussions.

La concurrence reste néanmoins importante. Le Paris Saint-Germain surveille lui aussi la situation du jeune international marocain et pourrait entrer dans la course si une ouverture se présente. Pour Lille, un transfert vers l’étranger serait toutefois plus facile à envisager qu’un renforcement direct d’un concurrent national.

Du côté du joueur, l’idée d’une arrivée en Premier League semble particulièrement séduisante. Considéré comme l’un des grands espoirs du football marocain, Bouaddi souhaite poursuivre sa progression au plus haut niveau européen et ne cache pas son ambition de rejoindre à terme un club capable de lutter pour les titres majeurs.