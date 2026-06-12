Mondial 2026 : Airports of Morocco embarque avec les Lions

À la veille du premier match du Maroc à la Coupe du Monde 2026, Airports of Morocco a dévoilé une nouvelle campagne de communication baptisée « Let The Game Take Off », mettant en avant le rôle des aéroports marocains dans l’accompagnement des supporters vers les grandes compétitions internationales.

À travers un film institutionnel conçu sous la forme d’une bande dessinée animée, la campagne établit un parallèle entre les performances des Lions de l’Atlas sur les terrains et le travail quotidien des milliers de professionnels mobilisés dans les plateformes aéroportuaires du Royaume. Agents d’accueil, équipes d’exploitation, personnels de sécurité, techniciens de maintenance et agents d’assistance passagers sont ainsi présentés comme des acteurs essentiels de cette dynamique nationale.

L’initiative souligne également la coordination mise en place entre plusieurs institutions stratégiques, notamment Office National Des Aéroports, le ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects ainsi que le ministère du Transport et de la Logistique. Cette coopération vise à garantir un parcours fluide et sécurisé aux voyageurs tout en répondant aux standards internationaux en matière d’accueil et de mobilité.

Au-delà de la Coupe du Monde 2026, cette campagne s’inscrit dans une vision de long terme portée par Airports of Morocco. Elle prolonge notamment le partenariat conclu avec la Fédération Royale Marocaine de Football et accompagne les ambitions du Royaume dans le domaine sportif à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Déployée à travers la télévision, la radio, l’affichage, la presse et les réseaux sociaux, l’opération bénéficie d’un dispositif médiatique d’envergure destiné à toucher un large public. Elle s’inscrit également dans la stratégie « Aéroports 2030 », qui vise à renforcer la performance des infrastructures aéroportuaires marocaines et à accompagner la croissance du trafic aérien dans les années à venir.