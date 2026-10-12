Thales accompagne Royal Air Maroc dans sa transformation numérique

Royal Air Maroc renforce la digitalisation de ses opérations aériennes grâce à un partenariat de cinq ans avec Thales. L’accord prévoit le déploiement d’AvioBook Flight, une solution numérique destinée aux pilotes. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des vols, de faciliter le travail des équipages et d’optimiser les performances opérationnelles de la compagnie nationale.

Annoncé le 12 octobre 2026 à Marrakech, ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement de Royal Air Maroc. La compagnie prépare une montée en puissance de ses activités, avec l’ambition de porter sa flotte à 200 appareils d’ici 2037.

La gestion numérique des opérations devient un enjeu important pour accompagner cette croissance. La solution retenue permettra aux pilotes d’accéder aux informations et aux outils nécessaires à la préparation et au suivi des vols. Elle vise également à faciliter les échanges entre les équipages et les équipes au sol.

Développée par AvioBook, une société du groupe Thales, la plateforme repose sur le principe de la sacoche de vol électronique, connue sous le nom d’Electronic Flight Bag (EFB). Elle remplace certains documents papier par des outils numériques intégrés aux procédures opérationnelles.

Cette évolution doit contribuer à améliorer la circulation des informations, la conformité réglementaire et la sécurité des opérations. Elle pourrait aussi réduire les délais de rotation des avions au sol et favoriser une meilleure maîtrise de la consommation de carburant. Aucun objectif chiffré concernant les économies attendues n’a toutefois été communiqué.

Pour Royal Air Maroc, la modernisation des outils de travail représente un levier supplémentaire pour accompagner l’augmentation du nombre de vols et l’élargissement du réseau international. Une gestion plus fluide des opérations devient essentielle à mesure que les besoins de coordination se multiplient.

Thales met en avant l’expérience d’AvioBook, dont les solutions sont déjà utilisées par 70 compagnies aériennes dans le monde. La plateforme peut notamment s’intégrer aux systèmes informatiques des transporteurs et s’adapter aux exigences de leurs opérations.

Le groupe français entretient par ailleurs une coopération de longue date avec Royal Air Maroc. Celle-ci couvre plusieurs domaines, notamment les systèmes de divertissement à bord, la maintenance et la cybersécurité.

Au Maroc, Thales dispose d’une présence industrielle et technologique établie depuis plus de 40 ans. Le groupe possède notamment un siège à Rabat, une usine à Casablanca et un centre dédié à la cybersécurité dans la métropole.

L’accord intervient quelques jours après le Marrakech Airshow 2026, organisé du 7 au 10 octobre. Cet événement a réuni les acteurs de l’aéronautique et de la défense autour des évolutions technologiques du secteur.

En parallèle de ses ambitions de croissance, Royal Air Maroc poursuit ainsi la modernisation de ses outils opérationnels. La digitalisation constitue un élément clé pour accompagner le développement du transport aérien au Maroc et renforcer la capacité de la compagnie à gérer une flotte plus importante.