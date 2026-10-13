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Le Maroc frappe fort face à l’Algérie en futsal

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

La sélection marocaine de futsal a signé une entrée convaincante dans la CAN 2026. Les Lions de l’Atlas ont largement dominé l’Algérie (4-0), lundi 12 octobre, à la salle Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la première journée du groupe A.

Cette victoire permet au Maroc de prendre ses premiers points dans une compétition organisée sur son sol jusqu’au 21 octobre. Les hommes de la sélection nationale ont rapidement imposé leur rythme, avec une efficacité offensive qui a fait la différence.

Youssef El Mesrar a lancé les Marocains à la 10e minute. Deux minutes plus tard, Youssef Jawad a doublé la mise, plaçant les Lions de l’Atlas dans une position favorable avant la pause.

Au retour des vestiaires, Jawad a poursuivi son festival offensif. Il a inscrit deux nouveaux buts aux 26e et 32e minutes, portant son total personnel à trois réalisations. Son triplé a scellé le succès marocain et confirmé la maîtrise de la sélection dans cette affiche.

Avec ces quatre buts et aucun encaissé, le Maroc démarre idéalement sa campagne continentale. La sélection partage provisoirement la tête du groupe A avec la Zambie, également victorieuse lors de son premier match contre la Libye.

À domicile, les Lions de l’Atlas abordent ainsi la suite du tournoi avec confiance. L’objectif sera désormais de confirmer cette première performance pour poursuivre leur parcours vers le titre africain.

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