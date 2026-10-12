Trelleborg double ses ambitions industrielles au Maroc

Le groupe suédois Trelleborg prépare une nouvelle phase d’expansion au Maroc. Quelques mois après l’inauguration de son usine aéronautique à Nouaceur, près de Casablanca, l’industriel prévoit de porter la superficie de son site à plus de 10 000 mètres carrés. Cette extension doit accompagner le développement de ses activités dans les équipements destinés à l’industrie aéronautique.

L’accord conclu avec MEDZ, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), prévoit de faire passer la surface couverte de 5 209 à plus de 10 000 mètres carrés. Le protocole a été signé dans le cadre du Marrakech Air Show 2026. Le montant de ce nouvel investissement et le calendrier des travaux n’ont pas encore été précisés.

Inaugurée le 9 juin 2026, l’usine représente déjà un investissement initial d’environ 130 millions de dirhams. Le groupe avait alors annoncé un objectif de 150 à 200 emplois à terme. La production a démarré sur ce site implanté dans la zone industrielle Midparc, à proximité de l’aéroport Mohammed-V.

Cette montée en capacité confirme l’intérêt de Trelleborg pour l’écosystème aéronautique marocain. Le groupe entend renforcer sa présence industrielle et développer ses capacités de production au plus près de ses clients internationaux.

Le site de Nouaceur est spécialisé dans les systèmes d’étanchéité destinés aux aéronefs. Il fabrique notamment des joints techniques utilisés sur les structures des avions, dont les carénages des ailes. Ces composants protègent les assemblages contre les infiltrations et les contraintes mécaniques ou thermiques.

La fabrication mobilise plusieurs technologies, notamment l’usinage de précision, la découpe au jet d’eau et les essais de qualification. Les composants associent différents matériaux, comme les élastomères, les tissus techniques et les renforts métalliques. L’usine dispose également d’un laboratoire spécialisé dans les matériaux.

Le groupe mise aussi sur la formation locale. Son installation marocaine s’appuie sur un partenariat avec l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA), afin de préparer les compétences nécessaires à ses activités industrielles.

La certification aéronautique AS9100 constitue un autre enjeu pour le site. Selon les informations communiquées par l’entreprise, l’audit de conformité a été achevé, tandis que la procédure de certification reste en cours. Cette norme encadre les exigences de qualité applicables aux fournisseurs de l’aéronautique et du spatial.

L’expansion de Trelleborg s’inscrit dans une stratégie internationale. Le groupe suédois fournit des solutions techniques destinées notamment aux moteurs, aux trains d’atterrissage, aux commandes de vol et aux structures des avions. Son implantation au Maroc doit contribuer à renforcer ses capacités mondiales dans un secteur porté par les besoins des constructeurs et de leurs sous-traitants.

Déjà présent à Kénitra dans le domaine des composants de protection pour l’automobile, Trelleborg élargit ainsi son empreinte industrielle dans le Royaume. L’agrandissement annoncé à Nouaceur pourrait consolider la place du Maroc dans les chaînes d’approvisionnement aéronautiques et accroître le potentiel de développement de la filière locale.