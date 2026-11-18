Le Maroc entend participer aux réflexions qui façonneront l’avenir du transport aérien international. Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, conduit une délégation marocaine à la 7e Conférence mondiale du transport aérien (ATConf/7), ouverte le 16 novembre au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à Montréal, au Canada.

Cette rencontre internationale intervient à un moment stratégique pour l’industrie aérienne. Les mutations technologiques, les nouvelles exigences économiques et les défis opérationnels imposent aux États de revoir leurs politiques de transport aérien. Pour le Maroc, cette participation représente une occasion de prendre part aux discussions sur les futurs équilibres du secteur et les nouvelles perspectives de connectivité internationale.

Durant quatre jours, les représentants des États membres de l’OACI examinent plusieurs dossiers structurants. L’adaptation de la réglementation économique figure parmi les priorités, notamment face à l’évolution des marchés et à l’utilisation croissante des données dans la gestion des activités aériennes.

La résilience des compagnies et des infrastructures constitue un autre axe majeur. Les discussions portent sur les tensions dans les chaînes d’approvisionnement, les besoins en ressources humaines, l’accès aux marchés et les dispositifs d’intervention en situation d’urgence. La protection des consommateurs figure également à l’ordre du jour.

Le financement des infrastructures aéronautiques occupe aussi une place importante. Les participants cherchent à identifier les mécanismes susceptibles d’accompagner le développement des installations aéroportuaires et de favoriser l’adoption de nouvelles technologies. Le renforcement des compétences institutionnelles et humaines fait également partie des enjeux abordés.

Pour le Maroc, ces questions présentent un intérêt particulier. Le développement du transport aérien constitue un levier important pour renforcer l’attractivité touristique, soutenir les échanges commerciaux et améliorer les connexions avec les marchés internationaux. La capacité à accompagner la croissance du trafic tout en modernisant les infrastructures représente un enjeu majeur pour la compétitivité du Royaume.

La délégation marocaine participe également aux échanges consacrés à une croissance plus durable et inclusive du transport aérien. Les orientations discutées à Montréal pourraient contribuer à définir les politiques sectorielles des prochaines années.

La présence marocaine se poursuivra dans le cadre d’un autre rendez-vous institutionnel. Les 19 et 20 novembre, la délégation prendra part à la 43e session extraordinaire de l’Assemblée de l’OACI. Cette réunion sera notamment consacrée à l’élection de quatre membres supplémentaires au Conseil de l’organisation.

L’ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a également assisté à la cérémonie d’ouverture de la conférence, qui rassemble des responsables gouvernementaux et des représentants d’organisations internationales et régionales.