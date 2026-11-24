Le port de Tanger Med s’impose progressivement comme un point stratégique dans la lutte contre les réseaux internationaux de trafic automobile. Deux voitures haut de gamme, dérobées au Canada, viennent d’y être interceptées grâce à une coopération entre les douanes canadiennes et les autorités marocaines, a annoncé Interpol.

Les deux véhicules ont été repérés dans des conteneurs suspects à la suite de renseignements transmis par les services canadiens. Cette intervention illustre l’efficacité des échanges d’informations entre les organismes de sécurité pour identifier les véhicules volés avant leur réintroduction sur les marchés internationaux.

L’opération s’inscrit dans le cadre de Carback II, une vaste campagne coordonnée par Interpol avec le soutien de Frontex. Déployée dans 65 pays entre le 28 septembre et le 9 octobre 2026, elle a permis la saisie de 2.394 véhicules et le démantèlement de 30 groupes criminels. Au total, 688 personnes ont été arrêtées.

Les investigations ont également donné lieu à plus de 1,5 million de consultations des bases de données d’Interpol. Parmi ces vérifications, plus de 480.000 ont porté sur des plaques d’immatriculation.

Cette nouvelle intervention rappelle que Tanger Med constitue une porte d’entrée particulièrement surveillée pour les flux internationaux de véhicules. En juin 2023, trois voitures signalées volées à l’étranger avaient déjà été découvertes dans un conteneur en provenance d’Anvers.

En avril 2026, une autre affaire avait conduit à l’interpellation de huit personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau ayant acheminé frauduleusement 45 voitures vers l’Espagne en quatre mois. Les suspects auraient utilisé de fausses plaques d’immatriculation et de faux documents pour contourner les contrôles.

Les statistiques nationales confirment l’ampleur du phénomène. En 2025, le Bureau central national d’Interpol à Rabat a contribué à la coordination de 2.307 affaires de trafic international de véhicules volés. Ces opérations ont permis de saisir 395 voitures signalées dans les bases de données de l’organisation.

Pour Interpol, le trafic automobile ne constitue pas uniquement une activité de revente frauduleuse. Les véhicules volés peuvent également servir de monnaie d’échange entre organisations criminelles ou être utilisés pour transporter des drogues, des armes et des marchandises de contrebande.

La surveillance de Tanger Med représente donc un enjeu majeur pour la sécurité des échanges commerciaux. Le complexe portuaire a traité 11,1 millions d’EVP en 2025, tandis que ses terminaux spécialisés ont manutentionné 526.862 véhicules.

La saisie des deux voitures canadiennes vient ainsi renforcer la coopération entre le Maroc et les services internationaux chargés de lutter contre la criminalité transfrontalière.