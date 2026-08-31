Tarifs américains : le Québec renforce son soutien aux exportateurs

Les entreprises québécoises exportatrices disposent désormais de nouveaux outils pour faire face aux conséquences des tarifs commerciaux américains entrés en vigueur le 21 août. Commerce International Québec (CIQuébec) et le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) ont renforcé l’Opération Prospérité Québec afin d’accompagner les PME confrontées à ce nouvel environnement commercial.

L’objectif est de permettre aux entreprises de mesurer rapidement l’impact des nouvelles mesures américaines sur leurs activités et d’identifier des débouchés en dehors du marché américain. La diversification des exportations devient ainsi un enjeu central pour les PME québécoises exposées aux tensions commerciales.

Le dispositif renforcé repose sur plusieurs services. Les entreprises peuvent notamment bénéficier de consultations gratuites sur les droits de douane, la logistique et les questions de conformité. Un accompagnement spécifique est également proposé pour développer de nouveaux marchés, réaliser des études de marché ou élaborer des plans d’action.

L’initiative comprend aussi ALEGO, un dispositif subventionné destiné à soutenir les stratégies de diversification, ainsi que des séances d’information consacrées aux nouveaux tarifs américains et à leurs conséquences pour les entreprises.

Présents dans l’ensemble des régions du Québec, les ORPEX doivent jouer un rôle de proximité auprès des exportateurs. Leur connaissance du terrain leur permet d’orienter les entreprises vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation.

D’autres mécanismes publics viennent compléter cette offre. Le programme FORCE prévoit notamment des prêts sur une période de 12 mois, tandis que le PAUPME propose des prêts d’urgence sans intérêt pouvant atteindre 150 000 dollars pour les petites et moyennes entreprises.

Au total, des mesures représentant 3,5 milliards de dollars doivent contribuer à soutenir les travailleurs et les employeurs affectés par les conséquences économiques des tarifs américains.

Pour Bonnet Huor, président de Commerce International Québec, la nouvelle situation commerciale impose aux PME d’agir rapidement. L’organisation entend mettre à leur disposition son réseau d’experts et ses ressources afin de leur permettre de maintenir leur croissance malgré les nouvelles contraintes.

Commerce International Québec s’appuie sur 20 organismes régionaux de promotion des exportations et accompagne quelque 10 000 PME québécoises actives à l’international.