Maroc : les candidatures aux législatives sont ouvertes

Le processus des élections législatives marocaines de 2026 entre dans une phase décisive. Le dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a débuté ce lundi 31 août à 8h et se poursuivra jusqu’au 9 septembre à midi. Le scrutin est prévu le 23 septembre.

La procédure repose sur un dispositif en deux temps. Les mandataires des listes doivent d’abord renseigner leur déclaration sur la plateforme électronique dédiée, avant de remettre l’original du dossier auprès de l’autorité compétente dans leur province, préfecture ou préfecture d’arrondissements.

La phase numérique restera accessible jusqu’au 8 septembre à midi. Les documents justificatifs doivent être transmis directement en ligne dans l’espace consacré aux candidatures, avant le dépôt du dossier physique.

Pour accompagner les candidats dans cette démarche, les autorités territoriales mettent à disposition des espaces équipés dans les différentes préfectures, provinces et wilayas concernées. Ces salles fonctionneront pendant les horaires officiels, y compris durant le week-end. Les mandataires pourront également être accompagnés d’une personne de leur choix lors de l’enregistrement électronique.

Cette organisation intervient alors que les formations politiques finalisent leurs choix pour le scrutin. Les discussions portent notamment sur les têtes de listes, les alliances locales et les priorités programmatiques, avec encore plusieurs ajustements dans les différentes circonscriptions.

Le calendrier électoral entre ainsi dans sa dernière ligne droite avant le vote du 23 septembre. La période de dépôt permettra désormais de mesurer concrètement la configuration des candidatures engagées dans la course à la Chambre des représentants.