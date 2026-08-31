Foundever décroche la certification Great Place To Work

Foundever Maroc obtient la certification Great Place To Work® 2026, une distinction fondée sur l’expérience et la perception des collaborateurs au sein de l’entreprise. Cette reconnaissance intervient alors que le groupe poursuit le développement de ses activités dans le Royaume et renforce ses effectifs.

Les résultats de l’enquête menée auprès des salariés mettent notamment en avant la qualité de l’accueil et la proximité managériale. Ainsi, 87 % des répondants estiment que les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis lors de leur arrivée, tandis que 85 % jugent le management accessible, ouvert au dialogue et facilement sollicitable.

Pour Foundever Maroc, ces indicateurs constituent un élément important dans un contexte de croissance et d’intégration de nouveaux talents. L’entreprise entend maintenir son attention sur l’accueil des équipes, l’écoute des collaborateurs et les relations entre managers et salariés.

« Cette certification est avant tout celle de nos collaborateurs », souligne Fatna Abdouh, Directrice des Ressources Humaines de Foundever Maroc. Selon elle, cette reconnaissance reflète la perception des équipes et l’engagement quotidien des collaborateurs et des managers pour construire un environnement de travail favorable au développement professionnel.

La certification doit également servir de point d’appui pour poursuivre les actions engagées en matière de développement humain. Foundever Maroc prévoit notamment de s’appuyer sur les enseignements de l’enquête afin d’identifier les domaines nécessitant de nouvelles améliorations.

Parmi les priorités figurent l’évolution des pratiques managériales, le développement des compétences, l’engagement des collaborateurs et le bien-être au travail. L’entreprise souhaite également poursuivre ses initiatives en faveur d’un environnement professionnel plus inclusif et attractif.