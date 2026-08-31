App Store : Apple intègre la TVA de 20% au Maroc

# Maroc : Apple applique la TVA de 20% sur l’App Store

Apple ajuste le fonctionnement de son App Store au Maroc en intégrant une TVA de 20% dans le calcul des revenus liés aux applications et aux achats intégrés.

Depuis le 27 août, les développeurs concernés voient leurs recettes recalculées afin de tenir compte de cette fiscalité. Apple prévoit également une évolution de certains tarifs à partir du 14 septembre.

Le montant final affiché sur l’App Store marocain pourra varier selon le marché de référence choisi par le développeur. Lorsque le Maroc n’est pas défini comme marché de référence, Apple intègre la TVA locale dans la détermination des nouveaux prix.

En revanche, lorsque le Maroc constitue le marché de référence, le tarif local reste inchangé. Les prix appliqués sur d’autres marchés peuvent alors être ajustés afin de préserver leur équivalence avec le montant fixé initialement.

Apple précise que ce mécanisme s’inscrit dans son système d’adaptation des prix aux évolutions fiscales et monétaires. Les développeurs peuvent consulter les nouveaux montants via App Store Connect.

Certains produits restent toutefois en dehors du dispositif. Les abonnements à renouvellement automatique ainsi que les boutiques dans lesquelles les développeurs fixent directement leurs prix ne sont pas concernés.

Des ajustements similaires sont également prévus par Apple en Israël, en Indonésie et en République du Congo.