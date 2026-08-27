Le Canada débloque 23,5 millions de dollars pour moderniser six aéroports en Colombie-Britannique# Le Canada débloque 23,5 millions de dollars pour moderniser six aéroports en Colombie-Britannique

Le gouvernement canadien engage plus de 23,5 millions de dollars pour remettre à niveau les infrastructures de six aéroports locaux et régionaux de Colombie-Britannique. L’enveloppe doit permettre de renforcer la sécurité des installations et de préserver les liaisons aériennes essentielles pour plusieurs communautés, notamment dans les zones rurales et isolées.

L’annonce a été faite le 26 août à Prince Rupert par le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada.

Les fonds seront répartis entre six plateformes selon leurs besoins prioritaires. L’aéroport de Masset recevra l’enveloppe la plus importante, avec 10,85 millions de dollars destinés à l’amélioration de la chaussée et du système de drainage. Prince Rupert bénéficiera de 3,76 millions de dollars pour remettre en état le balisage lumineux de l’aérodrome.

À Smithers, 3,62 millions de dollars serviront à rénover les équipements électriques. Bella Coola recevra 3,40 millions de dollars pour intervenir sur la piste, la voie de circulation et l’aire de trafic. L’aéroport de Kamloops disposera de 1,35 million de dollars pour moderniser et remplacer ses infrastructures électriques, tandis que l’aéroport régional de Northern Rockies, à Fort Nelson, bénéficiera de 552.600 dollars pour remplacer son balisage lumineux d’approche de piste.

Derrière ces travaux techniques se joue un enjeu plus large de connectivité territoriale. Dans plusieurs régions de Colombie-Britannique, les aéroports locaux constituent des infrastructures indispensables pour les déplacements des habitants, le transport des marchandises et l’accès à certains services essentiels.

Le gouvernement fédéral met notamment en avant leur rôle pour faciliter l’accès aux soins de santé, aux interventions d’urgence et aux activités économiques. La modernisation des équipements doit également permettre de réduire les besoins d’entretien et d’améliorer la fiabilité des opérations au cours des prochaines années.

Ce programme fédéral accompagne depuis plusieurs décennies les infrastructures aéroportuaires régionales. Depuis son lancement en 1995, le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires a consacré plus de 1,3 milliard de dollars à 1.288 projets réalisés dans 201 aéroports locaux et régionaux à travers le Canada.

Avec cette nouvelle enveloppe, Ottawa cherche ainsi à maintenir des infrastructures capables de supporter durablement le trafic aérien régional, dans un pays où les distances et l’isolement de certaines communautés rendent les connexions aériennes particulièrement importantes.