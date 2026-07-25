Tourisme au Maroc : les arrivées poursuivent leur progression en 2026

Le Maroc confirme la bonne dynamique de son industrie touristique. À la fin du mois de juin 2026, le Royaume a accueilli près de 9,4 millions de visiteurs aux différents postes frontières, soit une progression de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution s’appuie sur une hausse des arrivées en provenance de plusieurs marchés internationaux stratégiques. Les visiteurs français restent en forte progression avec une hausse de 9 %, tandis que les marchés allemand (+14 %), belge (+9 %), néerlandais (+10 %), italien (+6 %), britannique (+4 %) et américain (+9 %) enregistrent également des résultats positifs. La Pologne se distingue particulièrement avec une augmentation de 32 % des arrivées.

La tendance est également confirmée par les performances économiques du secteur. Au premier trimestre 2026, la valeur ajoutée du tourisme a progressé de 8,1 %, illustrant la poursuite de la reprise engagée ces dernières années et le renforcement de l’attractivité du Maroc auprès des voyageurs internationaux.

L’activité des établissements d’hébergement suit la même trajectoire. À fin mai, le nombre de nuitées dans les hôtels et autres établissements classés a augmenté de 9 % sur un an, confirmant une fréquentation soutenue des principales destinations touristiques du pays.

Plusieurs villes affichent des performances supérieures à la moyenne. Ouarzazate enregistre la plus forte progression avec une hausse de 24 % des nuitées, devant Rabat (+18 %), Agadir (+13 %), Casablanca (+12 %) et Marrakech (+10 %). Tanger, Fès, Essaouira, Errachidia et Al Haouz poursuivent également leur croissance, témoignant d’une répartition plus équilibrée de l’activité touristique sur le territoire.

L’essor du secteur se reflète aussi dans les recettes générées. À fin mai 2026, les revenus des voyages ont atteint près de 53,8 milliards de dirhams, en hausse de 14,6 % par rapport à la même période de 2025. Cette progression confirme la contribution croissante du tourisme à l’économie marocaine, portée par une demande internationale soutenue et une diversification continue des marchés émetteurs.