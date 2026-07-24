Les immigrants ruraux enregistrent les plus fortes hausses de revenus

Les immigrants installés dans les régions rurales du Canada affichent une progression économique plus marquée que ceux vivant dans les grands centres urbains. C’est la principale conclusion d’une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), qui met en évidence une amélioration significative des revenus et une baisse de la pauvreté parmi les nouveaux arrivants établis hors des grandes villes.

Réalisée par les chercheurs Nong Zhu, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), et Jianwei Zhong, analyste à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’étude analyse l’évolution des revenus entre 1991 et 2021 à partir des données des recensements canadiens.

Les auteurs ont comparé trois catégories de population : les personnes nées au Canada, les immigrants originaires des pays développés et ceux provenant des pays en développement. Les résultats montrent que ces derniers, qui représentent la majorité des nouveaux arrivants, ont enregistré la plus forte réduction de la pauvreté dans les zones rurales au cours de la dernière décennie.

Cette amélioration s’explique principalement par une hausse des revenus des ménages les moins favorisés. Entre 2011 et 2021, les chercheurs observent une progression importante des revenus des travailleurs les moins rémunérés, traduisant une meilleure intégration économique dans les territoires ruraux.

Selon l’étude, près de 80 % de cette croissance des revenus provient d’une meilleure valorisation des compétences déjà détenues par les immigrants, plutôt que d’une évolution du niveau d’éducation ou de la composition démographique. Les chercheurs estiment que les marchés du travail en région permettent une utilisation plus efficace des qualifications des nouveaux arrivants.

Les chiffres confirment cette tendance. En 2021, les immigrants issus des pays en développement vivant en milieu rural percevaient un revenu moyen supérieur à celui de leurs homologues installés en ville, mais également à celui de l’ensemble de la population rurale.

L’incidence de la pauvreté a également fortement diminué au fil des trois dernières décennies. Chez ces immigrants, elle est passée de 24,1 % en 1991 à 10,9 % en 2021, un niveau inférieur à celui observé chez les immigrants vivant dans les centres urbains ainsi que chez plusieurs autres catégories de population.

Les chercheurs soulignent toutefois que cette dynamique reste fragile. Plusieurs secteurs économiques présents dans les régions rurales, notamment la santé, l’industrie manufacturière et le commerce de détail, voient leur attractivité diminuer, ce qui pourrait compliquer le recrutement et la fidélisation des travailleurs immigrés.

L’étude recommande ainsi d’améliorer les conditions de travail, de soutenir l’innovation et d’augmenter la rentabilité des entreprises régionales afin de renforcer durablement l’intégration économique des immigrants. Dans un contexte de vieillissement de la population et de déclin démographique des zones rurales, les auteurs estiment que l’immigration demeure un levier essentiel pour soutenir le développement économique des territoires canadiens.