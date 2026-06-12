Opel modernise son Mokka et renforce son offensive au Maroc

Opel renforce son offre sur le marché marocain avec l’arrivée de la nouvelle génération du Opel Mokka. Le SUV urbain adopte un design modernisé, un habitacle davantage orienté vers le numérique et une gamme simplifiée destinée à faciliter le choix des clients.

Cette évolution conserve l’identité visuelle qui a fait le succès du modèle tout en intégrant plusieurs nouveautés esthétiques. La face avant accueille notamment le dernier emblème Opel au centre du Vizor noir, tandis que les projecteurs LED bénéficient d’une nouvelle signature lumineuse. Les versions GS et GS+ se distinguent également par des éléments extérieurs noirs renforçant le caractère sportif du véhicule.

À bord, le constructeur allemand poursuit sa stratégie de simplification de l’expérience utilisateur. La planche de bord a été repensée autour de deux écrans numériques de 10 pouces installés de série. Le système multimédia adopte une interface inspirée de l’univers des smartphones avec des widgets personnalisables et une navigation plus intuitive.

Le nouveau Mokka intègre également une connectivité sans fil complète, permettant l’utilisation des smartphones sans câble. Un chargeur à induction ainsi qu’une caméra de recul haute définition viennent compléter l’équipement technologique du SUV.

Sous le capot, Opel fait le choix d’une offre unique pour le marché marocain. Le modèle est exclusivement proposé avec un moteur essence 1.2 litre turbo développant 130 chevaux. Cette motorisation est disponible à travers trois niveaux de finition : Edition, GS et GS+.

Avec un tarif de départ fixé à 245.000 dirhams, Opel mise sur une stratégie de gamme rationalisée afin de simplifier le processus d’achat. La marque entend ainsi renforcer la compétitivité du Mokka sur le segment très disputé des SUV urbains, où il affronte notamment des modèles tels que le Renault Captur et le Kia Seltos.