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Séisme au Canada : une secousse ressentie dans l’est du Québec

Par Rédaction

Un tremblement de terre de magnitude 4,4 a été enregistré jeudi matin dans l’est du Québec, rappelant que l’activité sismique demeure une réalité dans cette région du Canada.

Selon les autorités canadiennes chargées de la surveillance des séismes, l’épicentre a été localisé dans le fleuve Saint-Laurent, à environ 25 kilomètres au nord-est de la ville de Mont-Joli. La secousse a été ressentie dans plusieurs localités voisines et jusque dans certaines zones de la province du Nouveau-Brunswick.

Aucun dégât majeur ni victime n’ont été signalés dans l’immédiat. Les services compétents poursuivent toutefois leurs vérifications afin d’évaluer d’éventuels impacts sur les infrastructures et les réseaux de transport de la région.

Bien que les grands tremblements de terre restent relativement rares dans l’est du Canada, les spécialistes rappellent que cette partie du pays enregistre une activité sismique régulière. Chaque année, plusieurs centaines de secousses sont détectées, la plupart étant de faible intensité et souvent imperceptibles pour la population.

Les données de Séismes Canada indiquent qu’environ 450 événements sismiques surviennent annuellement dans l’est du pays. Parmi eux, seuls quelques-uns dépassent la magnitude 4, un seuil à partir duquel les secousses peuvent être ressenties sur une zone plus étendue.

Cet épisode intervient alors que plusieurs régions du monde connaissent une recrudescence de l’activité sismique. Les experts soulignent néanmoins qu’aucun lien direct ne peut être établi entre des événements enregistrés dans des zones géographiques éloignées.

Les autorités canadiennes invitent les habitants des secteurs concernés à rester informés par les canaux officiels et à suivre les consignes de sécurité habituelles en cas de répliques.

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