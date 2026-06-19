Maroc – Écosse : où voir le match de la Coupe du monde 2026 en direct ?

Le Maroc dispute ce vendredi un rendez-vous capital dans sa campagne de la Coupe du monde 2026. Opposés à l’Écosse lors de la deuxième journée du groupe C, les Lions de l’Atlas ont l’occasion de se rapprocher considérablement de la qualification pour les seizièmes de finale.

Après leur prestation remarquée face au Brésil, conclue par un match nul (1-1), les hommes de Mohamed Ouahbi abordent cette rencontre avec ambition. Ce résultat a renforcé la confiance du groupe marocain, qui a démontré sa capacité à rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

En face, l’Écosse arrive également avec de solides arguments. Les Écossais ont lancé leur tournoi par une victoire contre Haïti et comptent confirmer ce bon départ afin de prendre les commandes du groupe. L’enjeu est donc majeur pour les deux sélections avant la dernière journée de la phase de groupes.

Le vainqueur de cette confrontation prendra une option sérieuse sur la qualification, tandis qu’un match nul laisserait le suspense entier avant les dernières rencontres.

À quelle heure se joue Maroc – Écosse ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce vendredi à 23h00, heure marocaine, au Boston Stadium, aux États-Unis.

Sur quelle chaîne regarder Maroc – Écosse ?

Les supporters marocains pourront suivre le match en direct sur Arryadia TNT, Al Aoula TNT ainsi que sur beIN Sports MAX 2.

Cette affiche s’annonce particulièrement disputée entre deux équipes qui rêvent de poursuivre leur aventure dans un Mondial 2026 plus ouvert que jamais.