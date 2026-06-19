Mondial 2026 : le Canada frappe fort et se rapproche des huitièmes

Le Canada a envoyé un message clair à ses concurrents dans le groupe B de la Coupe du monde 2026. Portés par une attaque en pleine réussite, les Canadiens ont infligé une lourde défaite au Qatar (6-0) jeudi à Vancouver, prenant une option sérieuse sur la qualification pour les huitièmes de finale.

Dès les premières minutes, la sélection nord-américaine a imposé son rythme. Cyle Larin a rapidement ouvert le score avant que Jonathan David ne prenne le relais avec une prestation de très haut niveau. L’attaquant canadien a inscrit un triplé et s’est affirmé comme l’un des grands artisans de cette victoire éclatante.

La domination canadienne ne s’est pas limitée à ses deux attaquants vedettes. Nathan Saliba a également trouvé le chemin des filets, tandis qu’un but contre son camp d’Almanai est venu alourdir une addition déjà très sévère pour le Qatar. Dépassée dans tous les secteurs du jeu, la défense qatarie n’a jamais réussi à contenir les offensives adverses.

Grâce à ce succès retentissant, le Canada compte désormais quatre points et se retrouve en excellente position avant la dernière journée de la phase de groupes. Cette démonstration offensive confirme les ambitions d’une équipe qui espère franchir un nouveau cap sur la scène mondiale.

La lutte pour la première place du groupe B reste toutefois ouverte. Dans l’autre rencontre de la journée, la Suisse s’est imposée face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), relançant les enjeux avant les ultimes matchs de cette poule particulièrement disputée.

Avec six buts inscrits et aucun encaissé lors de cette rencontre, le Canada s’offre non seulement trois points précieux, mais également un avantage important au niveau de la différence de buts, un élément qui pourrait s’avérer décisif dans la course à la qualification.