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Meta : une TVA de 20 % sur la publicité au Maroc dès octobre

Rédaction
Par Rédaction

Meta va modifier le traitement fiscal de ses services publicitaires au Maroc à compter du 1er octobre 2026. Les entreprises et professionnels qui achètent des campagnes sur Facebook et Instagram devront vérifier les informations fiscales associées à leur compte publicitaire.

Pour les comptes dont le Maroc est indiqué comme pays de vente, l’absence d’un numéro d’identification fiscale (TIN) marocain pourra entraîner l’ajout automatique d’une TVA de 20 % aux dépenses publicitaires.

Les annonceurs concernés peuvent renseigner leur identifiant fiscal dans les paramètres de paiement de leur compte Meta. Lorsque les conditions fiscales applicables sont remplies, la TVA ne sera alors pas directement ajoutée à la facture publicitaire. Le numéro fiscal renseigné apparaîtra également sur les reçus.

Cette modification ne signifie toutefois pas nécessairement une disparition de la TVA pour les entreprises marocaines. Lorsque le mécanisme d’autoliquidation s’applique, l’entreprise reste responsable de déclarer et de payer la taxe selon son propre régime fiscal.

Pour les annonceurs, la distinction est donc importante. Une entreprise assujettie à la TVA devra notamment vérifier que ses informations fiscales sont correctement enregistrées dans Meta afin d’appliquer le traitement correspondant à sa situation.

Le changement ne modifie pas les seuils de facturation des comptes publicitaires. Meta précise que la TVA, lorsqu’elle est appliquée, s’ajoute aux dépenses sans permettre d’atteindre plus rapidement le seuil de paiement. Le prélèvement peut ainsi dépasser le seuil habituel en raison du montant de la taxe.

Les comptes prépayés font également l’objet d’un traitement particulier. La TVA est calculée au taux en vigueur au moment où le compte est approvisionné. Avec un taux de 20 %, une partie du montant versé peut donc être consacrée à la taxe et non directement aux campagnes publicitaires.

Cette évolution intervient alors que le Maroc renforce depuis plusieurs mois la fiscalité applicable aux services numériques fournis par des entreprises étrangères. La Direction générale des impôts a notamment lancé en mai 2026 la plateforme « Taxation on Digital Services », destinée aux fournisseurs étrangers de services à distance.

Le dispositif vise les entreprises non établies au Maroc qui fournissent des services électroniques à des clients situés dans le Royaume et répondant aux conditions prévues par la réglementation fiscale.

Le décret n° 2.25.862 du 27 novembre 2025 a également précisé plusieurs modalités concernant l’enregistrement des fournisseurs non résidents, la déclaration du chiffre d’affaires réalisé au Maroc et le paiement de la TVA.

Meta n’est pas la seule plateforme à adapter son traitement fiscal. TikTok a déjà indiqué que ses services publicitaires destinés aux clients marocains peuvent être soumis à une TVA de 20 % lorsque l’annonceur ne fournit pas un identifiant fiscal marocain valide.

OpenAI applique également depuis le 1er août 2026 une TVA de 20 % à certains services proposés aux clients marocains non assujettis, notamment certains abonnements ChatGPT et services API.

Pour les entreprises marocaines qui investissent régulièrement dans la publicité numérique, la mise à jour des informations fiscales des comptes Meta devient donc un point à vérifier avant le 1er octobre.

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