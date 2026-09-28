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Washington réaffirme son soutien au développement du Sahara marocain

Rédaction
Par Rédaction

Les États-Unis réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération avec le Maroc autour du développement de la région du Sahara. Cette position a été exprimée par Christopher Landau, secrétaire d’État adjoint américain, à l’issue d’un entretien avec Nasser Bourita à New York.

La rencontre s’est tenue en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Les discussions ont notamment porté sur l’avenir des relations entre Rabat et Washington ainsi que sur la coopération autour du Sahara.

Christopher Landau a indiqué que les deux pays partageaient une vision commune concernant le développement de la région et le renforcement de la coopération sous souveraineté marocaine. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la position américaine annoncée ces dernières années concernant le Sahara.

Le responsable américain a également souligné la volonté de Washington de travailler avec le Maroc et les autres parties concernées afin de parvenir à un règlement du différend régional. Il a estimé que le statu quo, qui perdure depuis plusieurs décennies, ne pouvait constituer une solution durable.

Au-delà du dossier du Sahara, l’entretien a permis de mettre en avant la relation stratégique entre Rabat et Washington. Landau a décrit les liens entre les deux pays comme une amitié ancienne et a affirmé que leur partenariat se trouvait à un niveau particulièrement élevé.

Cette orientation américaine comporte également une dimension économique. Washington avait déjà annoncé sa volonté d’encourager les investissements américains dans les provinces du Sud du Maroc, notamment après la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

La question du développement occupe ainsi une place croissante dans la coopération entre les deux pays. Les infrastructures, l’investissement et les échanges économiques constituent des axes susceptibles d’accompagner cette dynamique.

Pour Rabat, ces déclarations interviennent alors que le dossier du Sahara demeure au cœur de son action diplomatique. Les autorités marocaines mettent parallèlement en avant le développement des provinces du Sud et la mobilisation de partenaires internationaux autour de projets économiques et de coopération.

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