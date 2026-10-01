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Mohamed Hassan Bensalah prépare l’acquisition du Groupe Maroc Soir

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Groupe Maroc Soir pourrait bientôt changer de propriétaire. Mohamed Hassan Bensalah a conclu un accord en vue de l’acquisition du groupe de presse, une opération qui reste toutefois soumise aux autorisations réglementaires nécessaires.

Annoncée le 1er octobre, cette transaction ouvre une nouvelle étape pour le groupe qui édite notamment Le Matin. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées à ce stade.

Le projet présenté autour de cette acquisition prévoit de renforcer le développement du Groupe Maroc Soir au Maroc et sur les marchés internationaux. Une attention particulière devrait être accordée à la transformation numérique du secteur des médias et à l’évolution des habitudes de consommation de l’information.

Le développement de nouveaux formats figure également parmi les axes évoqués. L’objectif affiché est d’accompagner les mutations du paysage médiatique tout en renforçant les capacités d’innovation du groupe.

Sur le plan éditorial, le projet entend s’inscrire dans la continuité de la ligne actuelle. Le communiqué met en avant plusieurs principes, notamment la rigueur journalistique, le professionnalisme, la qualité de l’information, l’indépendance du traitement éditorial et la responsabilité.

Cette opération intervient alors que les groupes de presse poursuivent leur transformation face à la montée en puissance des supports numériques, des nouveaux formats et des audiences internationales.

L’acquisition n’est cependant pas encore finalisée. Elle devra obtenir les autorisations des autorités réglementaires compétentes avant de pouvoir être officiellement conclue. Aucun calendrier précis concernant la finalisation de la transaction n’a pour l’heure été annoncé.

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