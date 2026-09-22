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Sahara : le Panama confirme son soutien au plan marocain d’autonomie

Rédaction
Par Rédaction

Le Panama a réaffirmé son soutien à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire national, y compris le Sahara. Cette position a été annoncée lundi à New York à l’issue d’une rencontre entre Nasser Bourita et son homologue panaméen, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

L’entretien s’est déroulé en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Les deux responsables ont conclu un communiqué conjoint qui apporte également des précisions sur les activités consulaires du Panama au Maroc.

Le document indique que l’ambassade panaméenne exerce désormais pleinement ses compétences consulaires sur l’ensemble du territoire marocain. Cette disposition accompagne la position politique exprimée par Panama sur la question du Sahara.

Le pays d’Amérique centrale a également salué la dynamique liée à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2025. Le communiqué fait notamment référence au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007.

Pour Panama, cette initiative constitue la base d’une solution politique au différend régional. La diplomatie panaméenne réaffirme ainsi son soutien à une solution fondée sur l’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.

La position a été précisée par Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez après son entretien avec Nasser Bourita. Le ministre panaméen a déclaré que son pays soutenait le plan marocain d’autonomie et que le Sahara devait rester sous souveraineté marocaine.

Cette évolution intervient alors que Rabat et Panama cherchent à élargir leurs relations bilatérales. Les deux pays disposent notamment de possibilités de coopération dans les domaines économique, commercial et diplomatique.

Le responsable panaméen a également souligné le développement des relations entre les deux pays sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président José Raúl Mulino.

Le Panama met par ailleurs en avant le rôle du Maroc dans la stabilité régionale et continentale. Pour Rabat, le renforcement des relations avec les pays d’Amérique latine constitue également un axe important de sa diplomatie.

La nouvelle position de Panama intervient ainsi dans une période marquée par une intensification des échanges diplomatiques autour du dossier du Sahara et par un élargissement du soutien international au plan d’autonomie marocain.

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