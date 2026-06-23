Sanuj ouvre à Rabat et réinvente la gastronomie marocaine dans un cadre d’exception

Rabat accueille une nouvelle adresse gastronomique qui ambitionne de redéfinir l’expérience culinaire marocaine. Installé au sein du Rabat Marriott Hotel, Sanuj propose une lecture contemporaine du patrimoine gastronomique du Royaume, mêlant savoir-faire ancestral, créativité et raffinement.

Inspiré du sanouj, ou nigelle, ingrédient emblématique des traditions culinaires marocaines, le restaurant puise dans les recettes, les gestes et les saveurs transmis de génération en génération pour construire une expérience résolument tournée vers l’avenir. L’établissement revendique une approche qui valorise l’authenticité sans tomber dans la reproduction du passé.

La carte a été pensée comme un véritable voyage à travers les terroirs marocains. Les convives peuvent découvrir des bouchées signatures et des tapas inspirées du patrimoine national, revisitées avec finesse, mais également des plats plus élaborés mettant à l’honneur les cuissons lentes, les épices régionales, les recettes familiales et les associations sucrées-salées qui font la richesse de la cuisine marocaine.

À la tête de cette vision culinaire se trouve le Chef Baya, dont l’approche conjugue respect de l’héritage gastronomique et liberté créative. Le projet est porté par la MADAËF Brand Factory, spécialisée dans la création de concepts de restauration et d’hospitalité valorisant l’identité marocaine.

L’expérience ne se limite pas à l’assiette. L’architecture intérieure de Sanuj s’inspire de l’artisanat et du patrimoine marocains à travers un décor élégant composé de zelliges, de moucharabiehs, de bois sculpté, de marbre et de tapis traditionnels. Chaque élément a été conçu pour créer une atmosphère immersive où design et gastronomie dialoguent harmonieusement.

Le restaurant propose également une programmation artistique intégrée à l’expérience. Musiciens, chanteurs et performances poétiques accompagnent certains services afin de prolonger la découverte culturelle au-delà de la cuisine. Cette dimension artistique vise à faire de Sanuj un lieu vivant où les saveurs, les sons et les émotions se rencontrent.

La carte des boissons met également en valeur les terroirs marocains tout en offrant une sélection internationale soigneusement élaborée pour accompagner les créations culinaires de la maison.