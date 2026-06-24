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Maroc-Haïti : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le dernier match des Lions de l’Atlas ?

Par Rédaction

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer un rendez-vous décisif dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Opposée à Haïti ce mercredi soir à Atlanta, la sélection marocaine vise une qualification pour les seizièmes de finale, avec l’ambition de terminer en tête du groupe C.

Après un match nul remarqué contre le Brésil (1-1) puis une victoire importante face à l’Écosse (1-0), les hommes de Mohamed Ouahbi abordent cette dernière journée dans une position favorable. Avec quatre points au compteur, le Maroc n’a besoin que d’un match nul pour poursuivre son aventure mondiale.

La rencontre se déroulera au Mercedes-Benz Stadium, l’une des enceintes emblématiques du tournoi, où plusieurs milliers de supporters marocains sont attendus pour soutenir les coéquipiers de Achraf Hakimi.

Le coup d’envoi du match Maroc-Haïti sera donné ce mercredi 24 juin à 23h00 (heure du Maroc). Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Arryadia TNT, Al Aoula TNT ainsi que sur beIN Sports MAX 3.

Au-delà de l’enjeu de la qualification, une victoire pourrait permettre aux Lions de l’Atlas de prendre la première place du groupe si les résultats de leurs concurrents leur sont favorables. Face à une sélection haïtienne déjà éliminée mais libérée de toute pression, la prudence reste néanmoins de mise.

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