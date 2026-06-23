Fusillade à Montréal : Mohamed Lamine Benredouane perd la vie en service

L’émotion demeure vive à Montréal après la fusillade survenue lundi matin dans le quartier Côte-des-Neiges, qui a coûté la vie à un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ainsi qu’à un civil. Les autorités ont dévoilé l’identité des deux victimes dans la soirée.

Le policier décédé est Mohamed Lamine Benredouane, âgé de 34 ans. Entré au sein du SPVM en 2021, il exerçait ses fonctions depuis plusieurs années au service de la population montréalaise. Dans un message publié après l’annonce de son décès, le corps policier a salué son engagement, son professionnalisme et son sens du devoir.

La disparition de l’agent a suscité une vague d’hommages de la part des responsables politiques québécois. Les autorités provinciales ont notamment souligné son dévouement envers la sécurité des citoyens et annoncé la mise en berne des drapeaux du Québec en signe de respect.

Le second décès confirmé est celui de Michael Mizrahi, un homme de 68 ans et citoyen israélien résidant à Montréal. Figure appréciée de la communauté juive locale, il a été décrit comme une personne estimée et respectée par ses proches et son entourage.

Plusieurs organisations communautaires ont exprimé leur tristesse après ce drame, adressant leurs condoléances aux familles des victimes. Les messages de soutien continuent d’affluer alors que la communauté montréalaise tente de surmonter le choc provoqué par cet événement tragique.

L’enquête se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances de cette fusillade qui a profondément marqué la métropole canadienne et suscité une forte émotion à travers le pays.