Santé : Promamec renforce son offre grâce à une alliance avec Ansell

Le spécialiste marocain des dispositifs médicaux Promamec s’associe à Ansell, acteur mondial des équipements de protection individuelle, afin de renforcer l’accès du marché marocain à des solutions médicales répondant aux standards internationaux de qualité et de sécurité.

Officialisé à Casablanca, ce partenariat prévoit la distribution au Maroc des produits médicaux d’Ansell, notamment les gammes de gants chirurgicaux et de gants d’examen. L’objectif est d’offrir aux établissements de santé des équipements performants capables de répondre aux exigences des professionnels comme des patients.

Cette coopération accompagne l’évolution du système de santé marocain, marqué par d’importants investissements dans les infrastructures hospitalières, l’élargissement de la couverture sociale et l’amélioration de l’accès aux soins. Les deux entreprises entendent mettre leur expertise au service de cette transformation.

En s’appuyant sur le savoir-faire industriel et technologique d’Ansell, Promamec renforce son portefeuille de solutions destinées aux hôpitaux, cliniques et autres structures médicales. Les produits proposés répondent aux normes internationales les plus strictes en matière de protection, de qualité et de conformité réglementaire.

Pour Promamec, cette alliance représente une nouvelle étape dans sa stratégie de développement et confirme son ambition d’accompagner les professionnels de santé avec des équipements innovants et fiables. De son côté, Ansell poursuit son expansion au Maroc grâce à un partenaire solidement implanté sur le marché national.

Fondée en Australie en 1893, Ansell emploie aujourd’hui plus de 15.000 collaborateurs dans 58 pays et commercialise ses solutions dans plus d’une centaine de marchés. Ce rapprochement avec Promamec illustre la volonté des deux groupes de contribuer au développement d’une offre médicale toujours plus performante au Maroc.