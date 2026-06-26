Kénitra se dote d’un hub moderne pour transformer le transport interurbain

Kénitra franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures avec le lancement des travaux d’une nouvelle gare routière appelée à devenir un pôle majeur de mobilité dans la région. Ce projet ambitionne d’améliorer les déplacements des voyageurs tout en renforçant l’interconnexion entre les différents modes de transport.

Portée par le ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec plusieurs institutions nationales, la future infrastructure sera construite sur un terrain de quatre hectares. Son implantation, à proximité immédiate de l’autoroute et de la gare ferroviaire, facilitera les correspondances et fluidifiera les déplacements à l’échelle régionale et nationale.

Pensée selon les standards internationaux, la gare intégrera une billetterie électronique, des espaces commerciaux, des zones de détente, des espaces verts ainsi que des équipements destinés à améliorer le confort, l’accessibilité et la sécurité des voyageurs.

L’architecture du bâtiment mise sur un concept innovant inspiré du cercle, symbole du voyage et du mouvement. L’un des choix techniques les plus marquants consiste à installer les quais des autocars au sous-sol afin de réduire l’impact visuel de l’infrastructure et de mieux l’intégrer dans le paysage urbain.

Le projet accorde également une place importante aux performances environnementales. Les concepteurs ont privilégié la lumière naturelle, les espaces végétalisés et des solutions favorisant un meilleur confort thermique, dans une logique de développement durable.

À l’image des nouvelles gares routières réalisées à Rabat et Tanger, cette infrastructure vise à accompagner la croissance de Kénitra et à répondre aux besoins d’une ville en pleine expansion économique et démographique. Elle devrait également servir de référence pour les futurs projets de gares routières développés dans d’autres régions du Maroc.